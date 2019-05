Staten og bondeorganisasjonene er enige i årets jordbruksoppgjør

Med en ramme på 1,24 milliarder kroner vil den kronemessige inntektsutviklingen for bønder være på om lag 20.600 kroner, noe som er 600 kroner mer enn andre grupper i samfunnet. Det tilsvarer en inntektsvekst på 6,25 prosent.

– Jeg er glad for at det blir inngått ei avtale med et samlet jordbruk. Avtalen gir gode inntektsmuligheter for jordbruket og bygger opp under et aktivt landbruk over hele landet. Den er godt balansert, både når det gjelder de ulike produksjonene og regioner. For meg har det også vært viktig å styrke Dette er viktige ordninger for familiejordbruket og for unge som vurderer å gå inn i jordbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Det er blant annet grøntsektoren som har vært blant vinnerne i årets oppgjør.

– Det er enighet om å etablere en særskilt satsing på grøntsektoren for å øke forbruket og etterspørselen av norskprodusert vare. Satsningen innebærer tiltak for innovasjon og vekst i grøntsektoren, bl.a. økte invest­eringstilskudd, tiltak for fornybar energi og teknologi, presisjons­jord­bruk, kompetanse, forskning og utvikling. Det er også økt bevilgning til Opplysningskontoret for frukt og grønt, står det i pressemeldingen fra Landbruksdepartementet.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier seg fornøyd med avtalen som i dag ble inngått.

– Vi har forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier Bartnes.

Bondelagslederen er fornøyd med hvordan de har klart å få til en grøntsatsing, men innrømmer at de ikke har fått til så mye de ønsket for kornbøndene.

– Når det gjelder kornprodusentene har vi klart å bedre inntektsmulighetene, men dessverre ikke så mye som vi skulle ønsket. Økt kornproduksjon er viktig for sjølforsyning og bruk av jorda, sier Bartnes.

Bondelagets gjennomslag Fakta Dette er sakene Norges Bondelag framhever som sine gjennomslag i forhandlingene: Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper Lanserer innovasjons og vekstprogram på frukt og grønt Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk Stimulerer til mer beiting i utmarka Kilde: Bondelaget.no

– Jeg er fornøyd med at vi for første gang siden Solberg ble statsminister har klart å oppnå samme kronemessig inntektsvekst som andre grupper og jeg forventer at dette vil være retningsgivende for kommende oppgjør, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

Etter det Nationen erfarer har det vært krevende diskusjoner helt til det siste for å få på plass innretningen på avtalen.

Første oppgjør

Dette er Olaug Bollestads første jordbruksoppgjør som landbruksminister, noe som har påvirket bøndenes forventninger inn i forhandlingene.

Torsdag i forrige uke startet forhandlingene om årets jordbruksoppgjør. Bondeorganisasjonene ba om 1,9 milliarder i årets oppgjør, mens staten tilbød 1 milliard.

I en uke har Norges Bondelag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten forhandlet om årets oppgjør. Lars Petter Bartnes i Bondelaget sa tidlig at staten måtte strekke seg langt og at de måtte vise betydelig forhandlingsvilje.

– Med utgangspunkt i krav og tilbud, så er det stor avstand både på ramme og innretning, sa Bartnes etter fire dager med forhandling.

Fakta Jordbruksoppgjøret Hvert år forhandler bondeorganisasjonene og staten om rammevilkår og inntektsutviklingen for bøndene i jordbruksoppgjøret. Tall fra Nibio viser at inntekten til bøndene gikk ned med 9500 kroner til 323.400 kroner per årsverk i snitt for 2017. Året før økte inntekten med 6000 kroner. Kravet jordbruket var på 1920 millioner kroner eller 31.000 kroner per årsverk, noe som skal redusere inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner. Tilbudet fra staten var på 1 milliard, som skulle gi en potensiell inntektsvekst på fem prosent eller 16.500 kroner per årsverk. Forhandlingene skulle være avsluttet før 17. mai.

Stor avstand

Jordbrukets krav på 1920 millioner kroner ville kunne utgjøre 31.000 kroner i inntektsvekst per årsverk i jordbruket.

Tilbudet til staten på en milliard ville gi fem prosent vekst, altså 16.500 per årsverk.

Inntektssøkningen blant lønnstakere i Norge er forventet å være på 3,5 prosent, 20.000 kroner.

Grunnlagstala fra Budsjettnemnda viser at bønder etter 2016 har hatt nær 70.000 kr svakere inntektsvekst per årsverk enn andre grupper i samfunnet. Bondeinntekten gikk ned 22.600 kr per årsverk, mens andre hadde 45.800 kr i økning fra 2016 til 2019.