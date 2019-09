Juryen var enstemmig i sin avgjørelse om at Randaberg kommune i Rogaland skulle få prisen, i hard konkurranse med åtte andre kandidater, forteller Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

– Randaberg kommune ligger lavt når det gjelder omdisponering av dyrka jord, og har mye lavere tall enn de fleste andre kommuner på Jæren. Det er spesielt imponerende med tanke på at stort sett hele Jæren er pressområde, med befolkningsøkning, høy befolkningstetthet og høy aktivitet rundt de store byene, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad ved tildelingen av den nasjonale jordvernprisen.

Kommunen er med sine 24 kvadratkilometer Norges minste landkommune. Jordbruksarealet utgjør 62 prosent og 54 prosent er fulldyrket jord. Nationen har i flere artikler omtalt kampen for å prioritere hensynet til matjorda i kommunen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «kommunen lenge har hatt stor oppmerksomhet på jordvernet og landbruksnæringen, og at de når sine mål ved å styre veksten, fokusere på effektiv arealutnytting og redusert transportarbeid, og ved å alminneliggjøre jordvernet gjennom kommunens visjon om «Den grønne landsbyen».»

Juryen legger også vekt på at kommunen er lojal mot regional plan, og at kommunen har flyttet en langsiktig grense i revidert kommuneplan, slik at ca. 400 dekar fulldyrka jord er tatt ut som aktuell byggegrunn.

Juryen har bestått av: Olaug Bollestad (landbruks- og matminister), Kjersti Hoff (leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag), Frøydis Haugen (nestleder i Norges Bondelag), Anne Karine Halvorsen Thorén (Norske landskapsarkitekters forening) og Aleksander Øren Heen (KS).

Jordvernprisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner.