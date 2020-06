Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris.

Fra 1. juli 2019 ble alle besetningstypene omfattet av Dyrevelferdsprogram for svin. Næringa og regjeringen gikk inn for at Dyrevelferdsprogrammet skulle bli lovfestet, slik at alle må være med om de skal drive med gris. Det ble forskriftsfestet 10. juni 2020.

Gjennom programmet skal produsenten blant annet dokumentere oppfølging av syke og skadde dyr. Det viktigste tiltaket i dyrevelferdsprogrammet er å etablere et tett samarbeid mellom svineprodusenter og veterinærer. Det er også lagt opp til tettere oppfølging fra slakteriene.

Det innføres obligatoriske kompetansekrav i dyrevelferd for svineprodusenter og røktere. I løpet av 2019 skulle alle som jobber med gris ha gjennomgått denne opplæringen.

De økonomiske konsekvensene av å stå utenfor eller ikke følge kravene i programmet er så store at de fleste deltar. Fra 1. januar 2019 ble det innført trekk på 50 øre per kilo slakt for dem som ikke er med i programmet.

Kilde: Animalia