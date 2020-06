Semb hovedgård til salgs for 95 millioner

Semb Hovedgård legges ut for salg med en prisantydning på 95 millioner kroner. Det foreligger en teknisk takst på 130 millioner kroner.

Med et totalareal på 1672,5 dekar, inneholder hovedgården hovedbygning og parkanlegg, ridehall, 18-hulls mesterskapsgolfbane, fire tennisbaner, jordbruksareal og skog med blant annet rådyrtroféjakt, står det i pressemeldingen fra Landkreditt Eiendom, som står for salget av hovedgården.

For kun tre måneder fikk Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen gjøre om gårdsdriften til et aksjeselskap etter at kommunen først sa nei, for å verne om landbruksarealet.

– Fylkesmannen har forstått at dette ikke er en tradisjonell jordbrukseiendom, og tilrettelagt for at vi kan tilføre ubeskattede midler for utvikling av dette som en næringseiendom, sier Nagell-Erichsen til Kapital.

I 2014 vedtok regjeringen en forskrift der det åpnes for mer bruk av aksjeselskap i landbruket. Det var i strid med råd fra Bondelaget, som mener det vil det føre til at Norge fjerner seg fra familielandbruket og går over til et selskapslandbruk.

– Tilrettelagt for utvikling

I pressemeldingen fra Landkreditt Eiendom står det at selskapet ble etablert for å bedre kunne utvikle og forvalte den store eiendommen og bygningsmassen, og det har nå familien tilrettelagt for at fremtidig eierskap kan gjøre.

– Det er eierselskapet Semb Hovedgård AS som selges, noe som gjør det mulig med fordelaktig kjøp for både holdingselskaper, stiftelser og privatpersoner, sier Einar Nagell-Erichsen.

Eiendommen Semb Hovedgård eies i dag av Semb Hovedgård AS, et datterselskap av familiens holdingselskap. Det er 100 prosent av aksjene i Semb Hovedgård AS som selges.

– Eiendommen representerer en helt spesiell og sjelden kjøpsmulighet som vi har bearbeidet over tid, og som bør vekke betydelig interesse, sier eiendomsmegler Kim André Johansen i Landkreditt Eiendom.

Norges første landbruksskole

Gården har en lang historie, 1400-tallet finnes de første registreringer av gården. Jacob Sverdrup kjøpte eiendommen i 1825 og etablerte Norges første landbruksskole.

Hovedgårdens nyere historie begynner i 1916 da industribyggeren Sam Eyde kjøpte gården og tilliggende områder rundt, og utviklet den videre for industrialisert jordbruk.