Landets største leverandør av kjøtt og egg med rundt 5000 tilsette og 26,6 mrd. kr i omsetning i 2021. Eigd av rundt 17.000 bønder i samvirke.

Fekk eit underskot på 256 mill. kr før skatt i dei åtte første månadene i fjor. Det er 550 mill. kr. svakare enn same periode året før.

Nortura har som marknadsregulator for kjøtt og egg ansvar for å balansere marknaden. Dei har òg mottaksplikt for leveransar frå bøndene, forsyningsplikt for råvarer til andre industriaktørar og ansvar for å fastsetje prisar, såkalla planlagt gjennomsnittleg engrospris (PGE).

Høge straumprisar, buttande sal og rekordstort reguleringslager for storfekjøtt har prega bransjen siste tida.