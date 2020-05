Nå kommer norsk søtpotet i butikkene

Hver nordmann spiser i snittet en kilo søtpotet hver i år, og rotgrønnsaken er blitt mer og mer populær. Søtpoteten produseres best i varmt vær, og fram til nå har det derfor ikke vært produsert søtpotet i Norge.

Men i 2015 og 2016 ga Grofondet midler til Bjertnæs & Hoel AS fra Nøtterøy i Vestfold for å gjennomføre et prøveprosjekt med produksjon av søtpotet i Norge.

Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, Bama Eiendom AS og Norgesgruppen ASA. Det gis prosjektfinansiering på cirka 10 millioner per år.

Første norske

Formålet med prosjektet hos Bjertnæs & Hoel var å se om det var mulig å få til norsk produksjon av søtpotet.

I 2020 kommer de første potetene på markedet. Etter fem år med prøving og feiling, er Bjertnæs & Hoel klare for å sende rotgrønnsaken i butikken.

– Det har vært dobbelt så vanskelig med søtpoteten som det jeg trodde, sier Leif Thore Bjertnæs i gartneribedriften til Norsk Landbrukssamvirke.

Til tross for navnet er søtpoteten ikke i slekt med vanlig potet, selv om bruksområdene kan være like. Størsteparten av produksjonen foregår i Kina, mens det som importeres til Europa i all hovedsak kommer fra USA.

I Europa er det kommersiell produksjon stort sett kun i Syd -Spania og Portugal.

Har besøkt utenlandske produksjoner

Leif Thore Bjertnæs har selv vært i land som Israel, for å lære om produksjonen.

– Der har jeg truffet søtpotetprodusenter som var villig til å fortelle. De beretter om svært streng plantehygiene og gode avlinger. Det er fascinerende hvordan de deler kunnskap, sier Bjertnæs til Landbrukssamvirket.

I jakten på mer søtpotetkunnskap, så har bondens også besøkt Holland, USA og Spania.

Solgt i Vestfold og Viken

Den norske søtpoteten er allerede solgt i noen butikker i Vestfold og Viken. Snart kommer det i flere regioner, men Bjertnæs forteller at det vil ta noe tid.

– Det kan ta et par – tre år før vi har et stort volum.

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke er imponert over bøndene.

– Det å lykkes med å produsere frukt, grønt og bær under så tøffe klimatiske betingelser som vi har i Norge, er et resultat av at mange bønder både drives og trives av å finne ut hva som er mulig, selv når risikoen er høy. Forskning, kunnskap og teknologiutvikling har bidratt til å gjøre det vanskelige mulig, men vel så viktig er den enkelte bondes pågangsmot og vilje til å prøve i praksis, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.