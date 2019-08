Nå kommer de norske eplene og plommene

Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Regn, ja takk!

På Bardufoss målestasjon ble det målt 13 mm nedbør i juli, mot normalt 57 mm. Så langt i august er det registrert 1,5 mm. Dette er ganske representativt for hele Nord-Norge, men Finnmark har hatt betydelig lavere temperaturer enn Troms, i tillegg til tørken. Eng som ble slått tidlig i juli og ble overgjødslet umiddelbart, står mange steder relativt fint til tross for tørken, og begynner å bli klar for 2. slått. Eng som ble slått senere, for eksempel til høy, har liten gjenvekst pga. tørken.

Vatningsanleggene i potet og grønnsaker går for full maskin, men åkre som ligger langt unna større vannkilder får dessverre ikke vann pga. at mindre elver begynner å tørke ut.

Denne uka arrangerer NLR Nord-Norge fagdager for jordbærproduksjon i tunnel i table top, i de tre nordligste fylkene. Temperaturen som lenge har ligget mellom 15 og 20 grader gir fine modningsforhold og prima kvalitet på bæra. Dryppvatningsanlegg sørger for at plantene får det vatnet de trenger – så denne produksjonen er ikke påvirket av den pågående tørken.

Kristin Sørensen, NLR Nord-Norge

Nordland: Myr så tørr at jorda sprekker

Det har vært svært tørt i lengre tid. Det har tilnærmet ikke vært regn den siste måneden.

På skarp sandjord og sørvendte beiter begynner det å bli brunt. Også myr enkelte steder er så tørr at jorda sprekker opp. Det har de siste dagene kommet litt etterlengtet regn, men det kreves en god del mer før det er tilstrekkelig for god vekst.

Flere bønder har satt i gang andreslått for å begrense eventuell avlingsskade som følge av tørke. Avlingsmengde på andreslåtten ser ut til å bli under middels, men en god førsteslått de fleste steder kompenserer for dette.

Tor Erling Nilssen, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Litt vann gjorde godt

I Trøndelag har vi nå fått en del nedbør etter en lengre periode med tørt og varmt vær. Litt vann gjorde godt, da tørken preget både gras, korn og grønt en del steder. Hos dem som satser på to slåtter, er andreslåtten i full gang. I kornåkrene rundt omkring ser vi en del rotugras, og særlig kveka står frodig mange steder. Fjoråret ga nok gode forhold for oppformering.

Noen har gjort klar treskeren og er klar for å ta det første kornet så snart det tørker opp.

Hans Mathias Ferstad, NLR Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Etterlengta nedbør

Denne veka starta med nordvest og regn. For mange var det etterlengta. Etter ein lang periode med høg temperatur, lite nedbør og ein del vind tok det til å bli tørt mange plassar. For enkelte i høgareliggande strøk vart det ein pause i slåtten da regnet kom. For den som hadde att spreiing av husdyrgjødsel var det optimale forhold for dette. Gjenveksten er god og kan gi både ein bra tredjeslått og fine haustbeite. Kornåkrane står fint, men på skarp jord kan matinga ha blitt dårleg på grunn av tørken. Dei første åkrane er treska, men variasjonen i såtid var stor i år, så det er ei stund enno til vi har fasiten på årets sesong. På Smøla startar truleg opptakinga av gulrot etter helga, så no går det snart an å sjå etter Smølagulrot i butikken!

Frode Grønmyr, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Epler og plommer

Fruktbøndene er i gang med innhøstingen av de første eplene og plommene. Først ut på Vestlandet er den tidlige eplesorten Vista Bella og plommesorten Edda. Fruktene som henger øverst og ytterst på treet modner først, så det bør helst plukkes i flere omganger så frukten er passe moden. Det ser ut til å bli en god sesong for både eple og plomme tross kulden tidligere i år. Sorten Edda er utviklet på forskningsstasjonen Njøs, i Leikanger. Kanskje kommer det også en ny sort herifra om noen år. Det er i hvert fall gode smaksprøver å få på kontoret nå, av plommesorter som er under utvikling.

Kristin Nymoen Paulsen, NLR Vest

Rogaland og Agder: Venter på slåttevær

På Agder går i helga årets landbruksmesse «Landbrukets dag» av staben på Evje. Det er venta 10.000 besøkene i løpet av helga.

Grovfordyrkerne med tredjeslåtter kan glede seg over veldig bra vekstforhold om dagen, mens mange med andreslåtter venter på godt slåttevær. Grovforavlingen ser ut til og være særdeles bra med kysten og over gjennomsnitt i indre strøk. De nærmer seg nå sauesanking i fjellet og de rapporteres at lamma ser bra ut.

Tresking av timotei og engsvingel er i full gang om dagen, sesongen er litt prega av en del legde etter en bløt mai og juni. Det treskes også bygg og kveite, og avlingene er gode.

Høsting av agurk er nå i full gang etter litt forsinkelse etter en «kald» juni med sen planting.

Rødbeter ser bra ut, det er nå aktuelt med overgjødsling etter en del utvasking etter all nedbøren vi har hatt siste tida. Insektsituasjonen på kål er nå langt bedre, og spesielt ser kvitkålen fin ut.

Tidligpotetdyrkerne kan nå se tilbake på en sesong med gode avlinger. De med lagringspotet og industripotet har hatt travle dager med sprøyting etter mye tørråtevarsler siste uker.

Georg Smedsland, NLR Agder

Østlandet: Gode grasavlinger

Det har vært vekslende vær den siste uken og det er en ufrivillig stopp i innhøstingen. Grasavlingene fra både første- og andreslåtten har vært gode. Førsteslåtten alene gav like stor avling i antall baller som noen fikk totalt for vekstsesongen 2018, dog ikke justert for tørrstoffprosent, eller fôrenheter.

Mye regn den siste uka, gir gode forutsetninger for en god tredjeslått. Maisen har vært noe tregere i utvikling, og den har først nå kommet i blomstring, de fleste steder.

Noe korn har blitt tresket, det er da først og fremst høstbygg, høstrug og en del høsthvete og høstraps. Det har blitt rapportert om svært gode avlinger så langt. Vi forventer god kvalitet på kornet, da det ikke har vært større soppangrep enn normalt. Det er derimot noe legde, så det blir spennende å se når analysene foreligger.

Anders Gjerlaug, NLR Øst

Fjellregionen: Gode grasavlinger i fjellet

Tørkeperioden fra slutten av juni til slutten av juli har ført til redusert avling på 2. slåtten for mange. Flere havnet på ca. 1 rundball per dekar i avling, slåtten på fjellet derimot har gitt gode avlinger og ligger på ca. 2 til 2,5 rundball per dekar. Vann viser seg igjen i år å være en av de største avlingsreduserende faktorene på eng og beite nede i bygda. Har du en vannkilde i nærheten undersøk hvor mye kubikk i timen den kan gi. Selv om en bekk går tørr rundt midten av sommeren kan det være nok til att du får vannet enga nok til å få i gang veksten etter første slåtten.

Kornet ser ut til å modne til normal tid selv om mye ble sådd seint, og en del har tvangsmodnet pga. tørken.

Ole Jakob Ulberg, NLR Innlandet