Nå kan pelsbøndene søke om kompensasjon

Gjennom Altinn kan pelsbønder nå søke om kompensasjon. Pelsdyrnæringen er vedtatt nedlagt innen 2025, og pelsprodusentene har årene fram til dette på å avvikle driften.

Gjennom Altinn kan bøndene søke om to former for kompensasjon. Det ene skjemaet er for kompensasjon for avviklingen, mens det andre skjemaet er for kompensasjon til utgifter ved riving og opprydning.

Må levere plan

"Du må utarbeide ein plan for arbeidet som viser korleis og når arbeidet skal gjennomførast. Ver merksam at du må ha løyve til riving etter anna gjeldende regelverk som t.d. plan- og bygningslova, forureiningslova. Kontakt kommunen om dette", står det på Fylkesmannen.no.

I kompensasjonen for avvikling kan du søke om:

Kompensasjon for ikke-realiserbare drifts- og anleggsmidler.

Kompensasjon for avlstisper av rev og mink.

Alternativ kompensasjon for avlstisper av mink.

Søknadene sendes til Fylkesmannen i hver kommune, og de er de som skal vurdere erstatningen.

Landbruksdirektoratet vil komme med en mal som forklarer hvordan riving og opprydning skal foregå.

Regnskapsåret 2017

I november ble forskriften om kompensasjon lagt fram. Der kom det fram at minkbønder kan få 2150 kroner per tispe, eller bokført verdi i tillegg til 420 kroner per tispe.

Bønder som hadde pelsdyr den 15. januar 2018, eller som hadde opphold den datoen som følge av sanering eller andre grunner utenfor deres kontroll, kan søke om kompensasjon for forbudet som trer i kraft etter avviklingsperioden fram til 1. februar 2025.

Kompensasjonen er basert på bokført verdi ved utgangen av regnskapsåret 2017, men beløpet blir redusert med sju prosent årlig til og med det siste året med produksjon. Dermed blir i praksis kompensasjonen vesentlig mindre om bonden velger å fortsette med oppdrett noen år til.

For bønder med mink er tispetillegget på 420 kroner per avlstispe og for bønder med rev er tillegget på 840 kroner per avlstispe.

12 måneders frist

Fristen for å søke om kompensasjon for bokført verdi, avlstisper og større påkostninger er 12 måneder etter avvikling. Fristen for å søke om kompensasjon for riving er 21.12.2025.

Det er klagerett på kompensasjonen. Klagen sendes til Fylkesmannen, og dersom vedtaket blir opprettholdt er det Landbruksdirektoratet som behandler endelig klage.