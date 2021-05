Nå kan grøntprodusenter få tilskudd til opplæring av arbeidskraft

– På grunn av pandemien kan ikke behovet for arbeidskraft i grøntsektoren dekkes med utstrakt import av utenlandsk arbeidskraft denne sesongen. Hensynet til behovet for arbeidskraft må vurderes opp mot smittesituasjon og vi må forholde oss til de strenge generelle føringene norske myndigheter gir, sier Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Rolfsen sier at tilskudd til opplæring "er en håndsrekning til grøntprodusenter som vil lære opp arbeidstakere som allerede er i landet".

– Vi håper at tiltaket vil ha positiv effekt også på lengre sikt, ved at flere kan få sin første arbeidserfaring i landbruket og bli inspirert til å fortsette, sier han.

Det er i revidert nasjonalbudsjett satt av 40 millioner kroner til foretak i grøntnæringa som har ansatt nye sesongarbeidere.

Det blir opprettet en elektronisk søknadsskjema der produsenter av grønnsaker, frukt, bær eller poteter kan søke. Landbruksdirektoratet fatter vedtak og utbetaler tilskudd, og tilskuddet er på 6500 kroner per arbeidstaker som oppfyller vilkårene.

Og vilkårene er ifølge direktoratet at arbeidstakeren må ha behov for opplæring og ikke tidligere har vært ansatt hos foretaket som søker tilskudd. For å få tilskudd må også arbeidstaker ha jobbet minimum i to ukers fulltidsstilling.

– Vi må ta et viktig forbehold. Landbruksdirektoratet kan naturlig nok ikke utbetale tilskudd før revidert nasjonalbudsjett er behandlet av Stortinget og vi har fått tildelt tilskuddsmidlene, sier Rolfsen.