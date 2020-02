Nå kan du slippe å levere landbruksplasten

I første omgang er det bønder i Folldal, Rendalen, Alvdal, Tynset og Stor-Elvdal som kan benytte seg av tilbudet. Felleskjøpets tanke er at de kan samle inn plasten når de først er på gårdene, for eksempel når de leverer gjødsel, i stedet for at bøndene selv må frakte det til en avfallsstasjon med Grønt Punkt.

Les også: Millioner ruller inn for å rydde rundballer og plast i Innlandet

– Vi ønsker å samle inn rundballeplast, gjødselsekker og kanner med ensileringsmiddel. Målet er at det skal bli enklere for bonden, mindre plast på avveie og at plasten som gjenvinnes kan bli til plastposer i Felleskjøpets butikker, sier Jan Håvard Kingsrød, produktsjef for blant annet rundballeplast i Felleskjøpet, i en pressemelding.

2000 tonn ikke returnert

På seinsommeren i fjor ble det kjent at mer enn 2000 tonn landbruksplast ikke blir levert til gjenvinning.

Annonse

Det var i hovedsak plast fra rundballer som ikke ble returnert, ifølge Grønt Punkt.

Les også: Hvert år blir 2000 tonn landbruksplast ikke levert til retur

– I 2018 ble det solgt 12 844 tonn rundballeplast. Av dette ble cirka 83 prosent returnert til mottak for gjenvinning, opplyste kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen i Grønt Punkt overfor Klassekampen.

Krever «rein» plast

Men skal du først levere plast til Felleskjøpet i Østerdalen, krever de at du gjør en liten innsats sjøl også: I tillegg til å være rein, må den være komprimert eller samlet i søppelsekker, ifølge Kingsrød.

Les også: Elvestuen ser ingen rask løsning på bøndenes plastproblemer

– Vi snakker ikke om at den må spyles, men den må være «risterein». Rister du plasten et par ganger før du stapper den ned i søppelsekken eller i komprimatoren, er det reint nok, sier han.