I 2015 gikk først regjeringa, så WTO, inn for å forby bruk av eksportstøtte til landbruksvarer. Stortinget vedtok i 2016 stopp fra 1. juli 2020.

Eksportstøtta for ost er selvfinansierende med avgifter på og tilskudd til ulike meierivarer. Opp mot 8 % av all norsk melk har gått til eksport.

Kuttet på rundt 100 mill. liter melk skal til dels skje ved oppkjøp av kvoter og dels med kvotekutt. Kostnaden er anslått til rundt én milliard kroner.

40 mill. liter melk skal bort ved at staten kjøper 80 % av kvotene som blir solgt i en ekstraordinær salgsrunde. Påmeldinga starta 2. januar.

Staten går inn med 200 mill. kr og dekker vel 36 % av kostnadene ved utkjøpene. Resten blir dekt med omsetningsavgift betalt av bøndene.

Resten av nedskaleringa skal skje ved redusert forholdstall på disponibel kvote, som betyr at alle bønder får likt prosentvis kutt. I første omgang blir kvotekutta på 2 % i 2020 samanlikna med 2019.

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at omsetningsavgifta blir på rekordhøye 30 øre per liter i 2020. Avgifta var på 22 øre per liter fra 2. halvår i 2019 og 12 øre per liter i 1. halvår 2019.