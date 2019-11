Nå er det trendy å tape penger på landbruk

81 år gamle Chris Andersen er en av dem. I arbeidstida sitter han bak et skrivebord på Manhattan og driver investeringsfirma. I helgene drar han ut på bondegården i nabodelstaten New Jersey og forer de fancy ungarske importgrisene av rasen mangalitsa sine med vannmelon og maiskolber, skriver Bloomberg News.

Andersen har ansatt tre heltidsbønder for å røkte grisene sine når han ikke er der selv, og har bygd sitt eget foredlingsanlegg for kjøttet han produserer.

Han tjener ikke penger på det. Tvert imot anslår at han bruker over en million dollar i året på drifta si, og at det har tatt ham ti år å nå et nivå hvor han er i nærheten av å gå i null.

– Å være bonde er mye mer komplisert enn de fleste forstår, sier han til Bloomberg.

Vekstmarked

Men selv om det er dyrt, blir det visstnok stadig mer populært. De siste årene har rike amerikanere brukt mye tid og penger på såkalt "lifestyle farming", eller livstilslandbruk, sier den amerikanske landbruksøkonomiprofessoren Rhonda Skaggs til Bloomberg.

Bloomberg henviser også til traktorprodusenten Mahindra North America, som anslår at livsstilslandbruk vil være det raskest voksende av alle traktormarkeder i årene som kommer. Selskapets analytikere tror livsstilssegmentet i landbruket vil øke med ti prosent årlig i overskuelig framtid.

Parallelt med denne veksten viser andre tall at det blir stadig vanskeligere å drive landbruk for amerikanske bønder som ikke er rikinger i tillegg.

Målbare verdier

Hvorfor er det slik? Ifølge Bloomberg tror ekspertene det delvis kan forklares med en bølge av relativt unge og friske pensjonister med god råd og mye energi, kombinert med en generell interesse blant amerikanere for å dyrke sin egen mat.

Det har seg imidlertid også slik at det er visse skattefordeler ved å eie en eiendom som også kan brukes til landbruksformål.

Men det handler ikke bare om det. Jon McConaughy, tidligere administrerende direktør for storbanken Credit Suisse, nå bonde på heltid på gården Double Brook Farm, beskriver det slik:

– Dypt nede i genene våre, finnes det et slags begjær etter å være i stand til å se på det du har gjort i løpet av dagen og kunne ta på det og måle det.

Det er ikke så lett i finansbransjen.