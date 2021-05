Mystisk okse-forsvinning i Trøndelag

På garden til Espen Hatlinghus på Beitstad, eit par mil nord for Steinkjer i Trøndelag, har roa igjen senka seg i ammekuflokken.

Midt i flokken med lyse charolaise-kviger ligg ein svart angus-okse. Kvar han var frå midnatt natt til fredag og midnatt natt til laurdag, er framleis eit mysterium.

Vi tek det frå byrjinga: Oksen kom med Nortura-bilen utpå dagen torsdag.

– Han var litt bratt i nakken då han hoppa av bilen, men roa seg fort, seier Hatlinghus.

Når ein ny okse blir introdusert for ein flokk med ammekyr, plar bonden følgje med på stemninga. Rett før midnatt gjorde bonden den siste observasjonen, då låg oksen omkransa av kvigene, og idyllen rådde.

Så var oksen borte

Hatlinghus fortel at det var drengen på garden som morgonen etter oppdaga at oksen ikkje var å sjå. Då starta leitinga. Flokken går no på eit godt inngjerda område på 40 mål. Området er slått saman av to teigar gammal dyrka mark, og delt med ein bekk. Oversikta er god, og den smale stripa med vegetasjon langs bekken var lett å leite gjennom. Ingen okse.

– Rundt heile beitet er det solid gjerde, tre trådar med streng, med den øvste på omtrent halvanna meters høgde og dei andre fordelt nedover.

Gjerdet vart saumfare. Ikkje ei tråd var slakk, og slakke blir dei om ein okse bryt seg ut. Rundt beitet er det i tillegg anten langtkome gras eller nysådd åker. Hadde ein okse sprunge gjennom, ville det vore veldig tydeleg. Men her var ingen oksespor.

Urolege kviger

Hatlinghus driv med eggproduksjon, kjøper inn oksar til oppfôring og har i mange år drive med ammekyr.

– Fjøset brann i 2019, vi berga ut dyra, men måtte likevel kvitte oss med dei fordi vi ikkje hadde fjøs å ha dei i. Denne flokken er den speide byrjinga på ein ny flokk, unge charolaise-kviger kjøpt inn i fjor.

Hatlinghus fortel at dei plar bruke angus-okse på den første kalvinga, for å gjere den lettare.

– Vi såg på kvigene at dei var veldig urolege medan vi leita. Det var tydeleg at dei meinte ting ikkje var som dei skulle vere.

Hatlinghus fortel at dei leita i alle himmelretningar, og gjekk to rundar langs gjerdet for å vere på den sikre sida. Ingen okse på runde to heller, heller ingen spor av okse.

Twitrande politi

Dermed ringde bonden politiet og varsla om at det var ein okse på rømmen.

– Det twitra dei sjølvsagt, og nesten før eg hadde avslutta samtalen med politiet, hadde eg den første journalisten på telefonen. Den første i ei lang rekkje.

Spekulasjonane gjekk, også på sosiale media. Mellom anna vart det lurt på om nokre plastkanner som i løpet av natta var plasserte i vegkanten ikkje langt unna hadde noko med saka å gjere.

– Lokalavisa skreiv om mistanke om at oksen var stolen, og nemnde kannene i den samanhengen. Men eit par timar etterpå ringde ein nabo, og fortalde at kannene var hans, han hadde køyrt tom for diesel, og hadde sett kannene att for å hente dei seinare på dagen.

Leitinga heldt fram, utan at oksen vart funnen.

Varm og utsliten okse

Men så begynte det å skje ting.

– I halv eitt-tida natt til laurdag, etter å ha leita etter oksen heile dagen og kvelden, skulle eg bort til far min som bur like borti her. Då høyrde eg nokre lydar, og der stod oksen!

Oksen var tydeleg prega av å ha sprunge langt, og det var spor etter han på kryss og tvers i åkeren.

Han var tilbake like brått som han hadde blitt borte.

– Er du sikker på at det ikkje er nokon som ville gjere deg eit peik?

– Ja, det er eg ganske sikker på. For å stele ein nykomen avlsokse frå eit beite trengst enormt både pågangsmot og dyretekke, eller at du ikkje anar kor farleg det kan vere. Å hente ein okse ut av ein kuflokk er mildt sagt risikosport.

Å få den forvirra, slitne og ikkje minst framande oksen inn på beitet igjen vart også ei dryg økt, avslører bonden.

– Det tek tid å bli kjent med eit slikt dyr, og han her var nettopp komen.

Får kvile seg

Normalt skulle folket på garden for lengst ha begynt å klappe og kose med oksen, for å bli kjent med han, men nykomlingen får vere i fred nokre dagar til for å stresse ned.

Kva som har skremt han er framleis eit mysterium.

Mysteriet vert ikkje mindre av at oksen har gått på beite to sesongar tidlegare, og er vant til både straumgjerde og folk.

Hatlinghus seier dei har drøfta moglegheita for at kvigene har rotta seg same mot oksen og jaga han – det er noko som absolutt kan skje når eit nytt dyr blir introdusert i ein flokk, men sidan den siste observasjonen var av ein flokk i harmoni, så trur dei ikkje det er det som har skjedd.

Dei tenkte at dei kunne følgd spora hans bakover, for å finne ut kvar han har vore, med dei gjekk for mykje på kryss og tvers.

– Men så varm som han var, må han ha sprunge langt. Vi har bestilt nofence, og gler oss til vi får det. Då ser ein på telefonen kvar dyret er og kvar det har gått. I denne situasjonen hadde det vore ekstra greitt.

Då Hatlinghus delte på Facebook at oksen var heime att, delte han erfaringar frå det dramatiske døgnet. Politi twittrar, journalistar les kva politi twittrar, og fjør kan bli til høner.

Han bad også om tips på namn til rømlingen, som kom med nummer og ikkje namn til gards. Då var også engasjementet blant folk stort. Til slutt stod det mellom Houdini eller Snuten, og då vart det Houdini.