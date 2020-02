Mye snø fører til beitekrise flere steder i Finnmark

Det slår Kriseberedskapsutvalget i Finnmark fast. Utvalget jobber nå sammen med reineiere, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet om aktuelle tiltak.

Det er mye og hardpakket snø som gjør det vanskelig for reinen å komme gjennom til lavmattene. Det fører igjen til lite mat og til at reinen trekker mer, noe som igjen øker energiforbruket hos reinen og faren for sammenblanding av rein fra ulike reineiere.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) blir løpende orientert om utviklingen, opplyser Landbruksdepartementet i en pressemelding.