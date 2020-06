Modne bringebær ventar på plukkarar i Sogn

Eg treng mellom 60 og 70 arbeidarar frå jonsok og ut august. Eg anar ikkje kor mange av dei som til slutt dukkar opp. Får vi ikkje plukka alt, må vi skjere ned plantene. Elles blir det sjukdom, seier bærprodusent Ola Hopperstad i Vik i Sogn til Bergens Tidende. Han leverer mellom 160 og 170 tonn på ein normalsesong.

Plukkarane hans kjem mest frå Polen. I det siste har han fått mange tilbakemeldingar om at folk ikkje kjem likevel grunna koronapandemien.

Han har også prøvd å få tak i norske plukkarar, men så langt er det ikkje mange som kan love seg for heile sesongen

– Eg set to krav til dei eg tilset: At dei bind seg for heile sesongen, og at dei godtek same vilkåra som dei polske arbeidarane, seier Hopperstad.

I Lærdal, litt lenger inn i Sogn, har bringebærbonde Petter Andresen skalert ned produksjonen den siste tida, men aldri så mykje som han ser seg nøydd til i år.

På det meste har han hatt 70–80 sesongarbeidarar, i hovudsak frå Latvia, som har plukka mellom 70 og 80 tonn. I år skal han berre ha 15–20 arbeidarar, og ein produksjon på maks 20 tonn. Berre rundt ein tredel av arealet vil bli hausta.

– Grunna smitteverntiltaka kan vi ikkje innlosjere plukkarane slik vi pleier. Vi ville hatt for mange samla på for liten plass dersom det vanlege volumet skulle haldast oppe, seier han.

