– Så lenge det kun er mistanke og inntil vi vet mer eksakt om omfang, vil vi foreløpig ikke gå ut med hvor i Trøndelag funnene ble gjort, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet til Trønder-Avisa.

Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, og Mattilsynet utreder nå saken videre, skriver tilsynet på sine nettsider.

Tilsynet påla fredag 14–15 besetninger restriksjoner mot å selge eller flytte dyr ut av besetningen på grunn av mistanken om sykdommene Mædi eller CAE.

Ifølge Knudtsen vil svaret foreligge fra Veterinærinstituttet kommende uke.

Mattilsynet tar jevnlig ut prøver for sykdommene i flere sauebesetninger i Norge som en del av et overvåkingsprogram for å oppdage sykdom.

Mædi og CAE er såkalte B-sykdommer som ansees som alvorlige, og mistanke om sykdommen skal straks meldes til Mattilsynet.

Sykdommene kan ikke overføres til mennesker, men er svært smertefulle for dyrene.

(©NTB)

Christofer.Kjos.Gabrielsen@ntb.no

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix