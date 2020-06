Mistanke om korona hos dansk mink

Lørdag bestemte den danske "Fødevarestyrelsen" at farmen på Vendsyssel i Nordjylland skulle sjekkes for koronasmitte. Prøvene gjøres etter at det er funnet smitte hos en av personene på farmen, skriver danske TV2.

Det tas nå prøver av minken, de første prøvene tatt i Danmark. Fra tidligere tror man mink er blitt smittet av korona i Nederland, og at minken videre kan ha smittet to personer på minkfarmen.

Prøvene klare tirsdag

Alle veterinærer i Danmark er bedt om å sende inn prøver dersom de finner positive testresultater. Prøvene av de første minkene fra landet er ventet å være klare tirsdag. Skulle det være smitte, vil det bli gjennomført flere studier.

I Norge er det ikke funnet smitte hos mink, men både Veterinærinstituttet og Mattilsynet følger situasjonen nøye.

Personer med påvist covid-19, i karantene eller med luftveissymptomer rådes til å ikke stelle med mink for å forebygge eventuell smitte fra mennesker til dyr.

Kattedyr

– Det er viktig å ikke få dette inn på norske farmer. Nå er det jo relativt lav sykdomsfrekvens i den humane populasjonen, så godt smittevern vil kunne forhindre at norsk mink smittes. Det er jo ofte et fåtall personer som steller mink, så det viktigste er å unngå at folk med smitte, i karantene eller med luftveissymptomer behandler mink, har Hannah Jørgensen, veterinær i Veterinærinstituttet med fagansvar for smådyr og zoonoser (infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker) tidligere sagt til Nationen.

Når det gjelder smitte til andre dyr, er det spesielt et dyr man bør være oppmerksom på.

– I februar visste vi lite, men nå er det gått noen måneder og det er kommet mer info. Det er gjort flere smitteforsøk i Tyskland og Kina, og de har vist at kattedyr og ilder har en viss mottakelighet. Man tror de ikke er så mottakelige som mennesker. Det er kun en håndfull katter som har fått påvist smitte, har Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, tidligere fortalt.

Ilder har genetiske likheter med minken.