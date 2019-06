Milliontap etter sprøytemiddel-tabbe

– Flaskene med ugressmiddel ser ved første øyekast helt like ut. Jeg skulle ha lest på etiketten, sier den uheldige gardbrukeren til Oppland Arbeiderblad.

Det er en av de største gårdene på Østre Toten det er snakk om. Hele den 750 dekar store kornåkeren skal være ødelagt. Dermed er hele årets avling til en verdi av omtrent 1 million kroner tapt.

Bonden forteller at de to plantevernmidlene han har forvekslet kommer i flakser med lik design og emballasje. Det kunne likevel gått mye verre. Av middelet bonden skulle brukt, skal det kun brukes ett gram plantevernmiddel per dekar. Middelet bonden brukte, som normalt blir brukt på poteter, skal det derimot brukes fem gram av per dekar.

– Siden jeg trodde jeg blandet kornmiddel, var det ett gram per dekar som ble benyttet. Dette lager ingen naturkatastrofe, men er nok til å stoppe veksten på kornet. Dermed blir det ingen avling i år, sier han.

Bonden forteller til Oppland Arbeiderblad at han har meldt saken inn til forsikringsselskapet, men at han er usikker på om han får dekket tapet.

Bonden dyrker også poteter og grønnsaker. Han forteller at han enda ikke har satt potene og at han derfor kommer til å pløye opp 40 dekar av potetarealet for korndyrking, mens 40 dekar av arealet med den ødelagte kornåkeren vil dyrkes om til potet.

– Resten kan tidligst sås til høsten. Siden jeg ikke driver med høstkorn, blir det først neste vekstsesong det igjen vil bli dyrket korn på dette arealet, sier bonden.