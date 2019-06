Millioner av griser avlivet etter svinepest

Tidligere utbrudd har hovedsakelig dukket opp i mindre besetninger, men har svinepesten også dukket opp i den industrielle griseproduksjonen, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Dette er et veldig bekymringsfullt, da disse gårdene har titusenvis eller hundretusenvis av griser hver, skriver vietnamesiske myndigheter på sine nettsider.

Afrikansk svinepest, som er dødelig for griser, men ufarlig for mennesker, ble først oppdaget i Vietnam i februar og har spredt seg til gårder i 60 av landets 63 provinser.

Siden februar har nærmere 2,8 millioner griser blitt avlivet som følge av pesten. Bare den siste uka har 300.000 griser blitt avlivet.

I mars rådet FNs matvareorganisasjon (FAO) Vietnam til å erklære utbruddet for en nasjonal krise, noe vietnamesiske myndigheter har signalisert at de ikke vil gjøre, ifølge Reuters.

Svinekjøtt utgjør tre fjerdedeler av det totale kjøttforbruket i Vietnam og utgjør nesten 10 prosent av Vietnams landbrukssektor.

Afrikansk svinepest ble først oppdaget i Asia i august i Kina, verdens største svineprodusent, der sykdommen forventes å redusere grisebestanden med opptil 200 millioner griser i år.

Kartet under viser en oversikt over utbrudd av afrikansk svinepest de siste to årene.