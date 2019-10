Milliardær-guvernør tjener fett på Trump-subsidier

Jim Justice er en storkar i delstaten West Virginia. Fysisk: Han er to meter høy. Politisk: Han er delstatens guvernør og dermed dens øverste folkevalgte. Og økonomisk: Han anslås å være god for 1,9 milliarder dollar (ca. 17,5 milliarder kroner, red.anm.), og er dermed også delstatens rikeste mann.

Formuen sin har han tjent først og fremst på kull, historisk næringa som mer enn noe annet har definert livet i delstaten som kalles "Fjell-staten".

Men han driver også med landbruk.

Og her har nyhetsbyrået Associated Press akkurat avdekket at Justice tar atter en topplassering i delstaten: Han er også West Virginias største mottaker av soyabønne-subsidier.

Maks uttelling

Landbrukseiendommer Justice eier, har mottatt til sammen 121.398 dollar i soya-kompensasjon og 3602 dollar for tap av mais-inntekter, ifølge en oversikt AP har fått tilgang til. Pengene kommer fra ekstraordinære bevilgninger administrasjonen til president Donald Trump har fått vedtatt for å kompensere bønder som taper store penger på grunn av Trumps handelskrig med Kina.

Medianutbetalingen til en bonde under programmet er betydelig lavere enn det Justice har fått: 6438 dollar for soya og 152 dollar for korn. Men ifølge APs gjennomgang har en rekke større selskaper klart å finne smutthull som gjør at de har passert det øvre taket på 125.000 dollar.

Noen kritikere, inkludert den Republikanske senatoren Chuck Grassley fra den store soya- og maisdelstaten Iowa, har etterspurt bedre kontroll med hvordan midlene brukes.

– Det er ikke særlig logisk at skattebetalene skal stille opp med milliardvis av dollar til rike bønder som ikke trenger subsidiene, sier Anne Weir Schechinger i interessegruppen Environmental Working Group til AP.

Trump-støttespiller

Donald Trumps løfte om å snu en nedadgående trend for kullgruvene var en medvirkende faktor til at Trump fikk høyere prosentvis oppslutning i West Virginia enn i noen annen delstat under valget i 2016. Både kullutspillet og Trumps popularitet i West Virginia var formodentlig faktorer da Justice, som ble valgt som guvernør for partiet Demokratene, bestemte seg for å melde overgang til Trumps parti Republikanerne kort tid etter at Trump tiltrådte som president.

Det er flere likheter mellom Trump og Justice. Ifølge AP skal Justices mange firmaer også være gjenstand for en rekke anklager om skattejuks og kreativ bokføring. Justice lovte også, i likhet med Trump, å overføre bedriftseierskapene sine til en stiftelse utenfor hans kontroll som guvernør. Det har han ikke gjort.

Svaret på APs henvendelser om saken er blankt avfeiende.

– Det er absurd for noen å bruke dette viktige programmet som grunnlag for kyniske politiske angrep, sier Justice-talsmann Brian Walsh til AP.

AP legger til at han ikke svarer på spørsmålet om hva slags tap Justice har lidd som følge av handelskrigen.