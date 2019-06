– Fyrst og fremst skånar ein jorda, då ein betre fordeler dei mange tonna maskina veg. Det vil seie at det øvre jordlaget der røtene går ikkje blir trykt så hardt saman. Samla sett kan ein hauste eit meirutbytte på opp mot 4 prosent, seier traktordekkforhandlar Jacob Alsing Axen hjå Michelin til danske Maskinbladet.

Godt grep sparar drivstoff

I tillegg til skånsemd vil lågare dekktrykk betre drivstofføkonomien kraftig.

– Viss ein køyrer med lågare trykk i dekka gjev det betre grep på jorda og mindre hjulslepp, der hjulet dreier rundt utan å røre seg. Her er det mogleg å spare åtte til ti prosent drivstoff ved å ha eit betre grep ute i marka, seier Axen vidare.

Når ein unngår hjulslepp kan ein også spare ei god mengd med arbeidstimar.

– Viss ein har betre grep på jorda kan ein spare mykje tid. Ei oppgåve som normalt sett ville teke ein time per hektar kan ende med å ta femti minutt.

– Det er kanskje likegyldig viss ein har eit lite bruk, men for dei som driv stort så blir det mange arbeidskroner i lengda, legg han til.

Veksle mellom høgt og lågt

Ifølgje Axen gjeld gevinstane uansett traktortype, jordtype og oppgåve i marka. Men, kva er så det beste dekktrykket for å køyre på mark? Axen seier at det kjem an på formålet.

– Trykket i eit korrekt dimensjonert dekk i dei fleste tilfelle ligg på ein stad mellom 0,8 og 1,6 bar viss traktoren køyrer med til dømes plog. Men, det avhenger av dekktypen og belastinga på dekket.

Når det gjeld køyring på veg, derimot, burde trykket vera høgt.

– Når ein køyrer på landeveg kan ein med fordel pumpe dekka opp til 2-2,5 bar, og heller sleppe ut lufta når ein er tilbake på marka. Generelt kan ein seie at dekktrykket skal vera lågt i marka og høgt på vegen, seier Axen.