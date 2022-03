Mer enn halvparten av svinebøndene brøt regelverket

Innen utgangen av 2021 hadde Mattilsynet ført 342 slike tilsyn. Kampanjen «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022» skal etter planen bestå av til sammen 600 tilsyn av norske svinehold.

– Vi er bekymret for at vi finner brudd på regelverket i over halvparten av tilsynene. Men heldigvis har vi få funn som er så alvorlige at det har vært nødvendig å bruke våre mest inngripende virkemidler, sier seksjonsleder Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Annonse

Hittil er det funnet flest brudd knyttet til regelverket for rotemateriale og strø, som bidrar til at grisene skal ha tørre og bekvemme liggeplasser. I tillegg er det funnet brudd på reglene for behandling av syke og skadde dyr i hele 24 prosent av besetningene.

– Dette kan omfatte alt fra at bonden har for dårlige rutiner for håndtering av syke og skadde dyr, at slike dyr ikke er plassert i en egen sykebinge, og til at griser med alvorlig sykdom, sår og skader ikke er blitt avlivet eller har fått nødvendig behandling av veterinær, forteller Knævelsrud.

Mattilsynet understreker at de først kan si noe mer detaljert om tilstanden i norsk svineproduksjon etter at de har gjennomført de planlagte 600 tilsynene.

– Vi håper funnene så langt og veiledningen vi gir på tilsyn, vil gi næringen og bøndene kunnskap og innsikt som kan bidra til å sikre god dyrevelferd i alle norske grisefjøs, sier Knævelsrud.