At norsk landbruk er bruk av jord i Norge, er en av Småbrukarlagets fanesaker.

I årets jordbruksforhandlinger ønsker de seg at arealtilskuddene i større grad skal gjenspeile hvor vanskelig eller lett det er å drive de ulike arealene.

– 1,5 millioner dekar jordbruksareal er ute av drift i Norge i dag. Vi ser at det er de mest tungdrevne arealene som går ut av drift først. En større differensiering av arealtilskuddene vil gjøre det mer attraktivt å holde tungdreven jord i drift. Skal vi oppnå økt selvforsyning må vi både øke avlingene per areal, men også opprettholde eller øke arealet, sier nestleder i NBS, Vegard Vigdenes.

Han sier flere har vært skeptiske til et slikt forslag tidligere, fordi det vil føre til en viss omfordeling.

– Noen vil tape på en slik omlegging, men vi er bedre rustet til å ta en slik endring nå som vi er lovet inntektsopptrapping, sier Vigdenes.

Vil inngå i årets krav

NBS hadde teigbaserte tilskudd i sitt krav til jordbruksforhandlingene i fjor og vil gjenta dette i årets krav.

Norske bønder får i år 5,5 milliarder kroner i arealtilskudd.

– Det er mye penger, så det er viktig at disse tilskuddene er innrettet på en slik måte at de bidrar til det jordbrukspolitiske målet om økt selvforsyning, sier Øystein Havrevoll i NBS.

Selv driver han eksempelvis 600 meter over havet i Ringsaker kommune.

– Dagens åtte soner for arealtilskudd er altfor grovmasket. Å drive gård 600 meter over havet er veldig annerledes enn å drive store, flate jorder ned mot Mjøsa, selv om det er samme kommune. Vi etterlyser en mer rettferdig differensiering som i større grad gjenspeiler hvor tidkrevende det er å drive ulike arealer, sier Havrevoll.

Krever nye datasett

Linda Aune-Lundberg forsker på arealanalyser, arealstatistikk og kart i Nibio.

Hun sier det allerede finnes en god del tilgjengelige datakilder som kan brukes i et mer finmasket tilskuddssystem, men at det også er en god del som mangler.

– Å få på plass kartbasert arealtilskudd er en forutsetning for et mer finmasket tilskuddssystem. Dagens gårdskart kan være et utgangspunkt for et slikt system. I tillegg vil det være behov for å supplere med informasjon om kvaliteten på arealene det søkes tilskudd for. Vi har data på helning og arronderingen på de ulike arealene. Vi har også jordsmonnsanalyser for utvalgte områder, sier forskeren.

I Viken er 90 prosent av jordbruksarealene jordsmonnskartlagt, mens i Vestland er bare fire prosent kartlagt.

– Vi har altså et system for dette, men jordsmonnskartlegging er tidkrevende arbeid som krever finansiering, sier Aune-Lundberg.

Forskeren sier det også finnes kart for ulike agroklimatiske soner, men at disse er gamle og utdaterte.

– Vi får bedre og bedre klimadata, men de må bearbeides slik at vi får en modell som kan si noe om dyrkingspotensialet i ulike områder. Dette er et arbeid Nibio ønsker å sette i gang med, men også dette er avhengig av finansiering, sier forskeren.