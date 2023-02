Mener Innovasjon Norge må fortelle politikerne om dårlig bondeøkonomi

– Vi har et virkemiddelapparat i norsk landbruk som oppfordrer til investeringer, men disse virkemidlene utnytter i stor grad bøndene. Samfunnet utnytter at det finnes unge mennesker som har et så sterkt ønske om å lage mat, at de er villige til å se bort fra de økonomiske realitetene, sier Langeland, som er generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Samme vilkår som andre

Han mener Innovasjon Norge må være sitt ansvar bevisst og opplyse både bønder, politikere og myndigheter om de økonomiske realitetene i landbruket.

Han mener også Innovasjon Norge må legge samme prinsipper til grunn når de skal vurdere fjøsprosjekter som når de skal vurdere andre typer prosjekter.

– Hvilke andre næringer hadde akseptert at du la opp til at et menneske skal jobbe to årsverk, at det ikke skal være lønn til ansatte eller at du må legge inn barnetrygd og lønn fra arbeid utenom gården for å finansiere investeringen? sier Langeland.

Han mener det er nødvendig å få slutt på dagens praksis, hvor bønder ender opp som dobbeltarbeidende med lav inntekt.

– Jeg har også vært tjue år og hatt ustoppelig med energi, men som næring har vi ett ansvar for å fortelle ungdommen konsekvensene av valgene de tar. Vi vil selvsagt gjerne at folk skal investere i nye fjøs, men ikke hvis det går på bekostning av et liv som er verdt å leve.

– Det handler i bunn og grunn om at bønder skal ha samme sosiale vilkår som andre. Hvis disse vilkårene ikke kan oppfylles, bør Innovasjon Norge etter min mening si nei til prosjektene, sier Langeland.

Moralsk ansvar

Han skjønner at strengere krav til lønnsomhet i driftsplanene kan føles som et slag i trynet for de som vil inn i jordbruket.

– De fleste bønder er ikke økonomer. Det er Innovasjon Norge, bankene og rådgiverne som er fagpersonene når en driftsplan skal lages. De bør sette foten ned når driftsplanen viser en lønnsomhet som er så lav at ingen finansinstitusjon ville være interessert i å sette penger i prosjektet, sier generalsekretæren.

– Men bankene gir jo lån til fjøs?

– Ja, når Innovasjon Norge har gitt 40 prosent tilskudd, så er risikoen såpass redusert for bankene at de tar sjansen på at de vil få tilbake pengene sine. Det er bonden som må ta konsekvensen av den dårlige lønnsomheten, enten ved å jobbe altfor mye eller ved å akseptere lav eller manglende inntekt.

– Men det finnes vel driftsplaner som går i pluss også?

– Ja, det finnes driftsplaner som går i pluss, men det er veldig få som er lønnsomme. Overskudd og lønnsomhet er ikke det samme. Det er ikke nok at du kan betale regningene dine. Du må også kunne ta ut lønn og gjøre nødvendige investeringer. Vi må bevege oss bort fra likviditetsanalyse og over til lønnsomhetsanalyse når fjøsprosjekter skal vurderes, sier Langeland.

Han mener bare inntekter som er direkte relatert til fjøset bør tas med i regnestykket når driftsplan for et nytt fjøs skal lages.

– På min egen gård har jeg for eksempel to kraftverk. Ifølge dagens praksis kan jeg legge inn disse inntektene når jeg skal lage driftsplan for et nytt fjøs, men det er jo ikke riktig å gjøre det. Disse inntektene har ikke noe med lønnsomheten i et fjøsprosjekt å gjøre, sier Langeland.

Fortjener ikke maten

Generalsekretæren mener at hvis vi som samfunn ikke er villig til å betale det norsk matproduksjon koster, så fortjener vi ikke den maten.

– Dette er ikke kritikk av bønder som velger å investere. Det er ikke feil at bønder vil investere i jordbruket og produsere mat, men det er veldig feil at samfunnet gir tilskudd basert på driftsplaner som tar utgangspunkt i at bonden ikke skal ha samme vilkår som andre mennesker i samfunnet.

– Innovasjon Norge mottar driftsplan etter driftsplan som viser dårlig lønnsomhet. Som statens verktøy for investeringer i landbruket, bør de gi klar og tydelig beskjed tilbake til oppdragsgiver om hvor lite lønnsomme mange av disse investeringene er og hva slags konsekvenser dette får for bøndene, avslutter Langeland.

Kartlegger gårdens ressurser

Leder for landbruk i Innovasjon Norge, Silje Lesjø, er enig med Langeland at det er utfordrende å oppnå lønnsomhet i landbruket.

– Innovasjon Norge bruker internrenteberegninger sammen med analyse av likviditeten. Målet er å sikre at ikke lønnsinntekter er med på å betale for matproduksjonen. Likviditeten vurderer vi for å sikre at bonden kan innfri sine forpliktelser, sier Lesjø.

Hun mener det er viktig at bonden begynner i riktig ende når hen skal vurdere en investering.

– Ved siste jordbruksavtale fikk Innovasjon Norge gjennomslag for vårt forslag om at det i forkant av investeringsprosjektene kan gis støtte til å kartlegge gårdens ressurser, slik at prosjektene er best mulig tilpasset brukets ressursgrunnlag, sier Lesjø.

Hun forteller at en slik ressurskartlegging ofte gir nyttige resultater.

– Der vi erfarer at prosjektene ikke er tilpasset brukets disponible ressurser, har våre rådgivere i dialog med kunden lyktes i å redusere enkelte prosjekter betydelig. Dermed kommer de mer i samsvar med hva bruket kan tåle, sier Lesjø.