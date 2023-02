Mener bøndene bør få minst 200.000 kroner til ferie og fritid

Lav inntekt og høyt arbeidspress er en stor utfordring for norske bønder. Nå roper Norske Landbrukstenester, som tilbyr bøndene avløsere, varsku.

– Bøndenes arbeidsdag er lang og ofte krevende. For mange er det en kamp å få endene til å møtes. Vår erfaring er at mange bønder ikke ser seg råd til å prioritere ferie og fritid, sier melkeprodusent og styreleder i Norsk Landbrukstenester, Inge Martin Karlsvik.

45 fridager i året

I dag får bønder som har benyttet avløser, refundert maksimalt 96.580 kroner i året.

Timesprisen bonden måtte betale for kvalifisert arbeidskraft etter minstetariff i 2022 var 287,30 kroner, inkludert forsikring og sosiale kostnader.

Det betyr at bonden må betale minimum 2150 kroner for å leie avløser en ukedag og 2695 kroner per helgedag.

– Totalsummen tillater altså at en bonde kan ta seg fri 45 dager hverdager i året. Det mener vi er altfor for lite. Vi ønsker at tilskuddet skal dekke minimum en helg fri i måneden, i tillegg til fem ferieuker, sier Karlsvik.

Minimum 200.000 kroner

Norske Landbrukstenester har til årets jordbruksoppgjør spilt inn at tilskudd til avløsning ved ferie og fritid bør økes til minimum 200.000 kroner.

Dagens ordningen koster ifølge Karlsvik rundt 1,4 milliarder kroner, så en dobling av satsene vil medføre en betraktelig økning av de totale overføringene til jordbruket.

– Dette er et hårete krav, men hvis man skal lykkes med å rekruttere unge mennesker til bondeyrket, kan ikke velferdsordningene være helt i utakt med resten av samfunnet. Også bønder trenger fri og avkobling, sier Karlsvik.

Han sier det er et problem at bonden selv må legge ut for avløser og ikke får tilbakebetalt summen før februar året etter.

– Mange har rett og slett ikke råd til å forskuttere. Når likviditeten er så pressa som den er hos mange nå, ser vi at ferie og fritid blir en salderingspost. Andre regninger må prioriteres først, sier Karlsvik.

Han mener dette kan få konsekvenser for både bondens helse og dyrevelferden.

Viktig med øremerkede midler

Flere bønder har tatt til orde for at det heller vil ha økt inntekt enn økte tilskudd til ferie og avløsning, men Karlsvik mener det er viktig med øremerkede midler slik at bonden faktisk får brukt pengene til ferie.

– Et minimum av ferie og fri er viktig for alle. Et slikt tilskudd er kanskje like viktig for bondens familie som for bonden selv.

I sitt innspill til årets jordbruksoppgjør har Norske Landbrukstjenester også spilt inn at de ønsker seg en krisepott som blir forvaltet av Statsforvalteren i hvert fylke.

Krisepotten skal brukes når Mattilsynet eller andre myndigheter kommer med forespørsel om avløserhjelp ved akutte kriser på gårdsbruk.

– I slike situasjoner kan det være utfordrende å få betaling direkte fra bonden i etterkant av oppdraget. I slike situasjoner bør en kunne søke direkte fra Statsforvalter og få dekket utgifter fra krisepotten, sier Karlsvik.