Melkekvoter selges for første gang digitalt

Innen 1. august kan eiere av landbrukseiendom med grunnkvote for ku- og geitemelk søke om å få selge hele sin grunnkvote eller deler av den.

Tidligere måtte kvoteeierne fylle ut minst tre papirskjema hvis de ville selge, nå kan hele prosessen skje digitalt, opplyser Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

– Dette er en milepæl for Landbruksdirektoratet. Vi har utviklet en selvbetjeningsløsning som gjør salgsjobben enklere, tryggere og raskere. Det har vært et omfattende prosjekt, og vi er glad for at vi nå kan ta løsningen aktivt i bruk, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet.

Den digitale løsningen henter alle panteforhold og medeiere fra Kartverkets grunnbok og Landbruksregisteret. Medeiere og panthavere får forespørsel om samtykke tilsendt digitalt via Altinn.

Annonse

Minst 40 prosent av den mengden kvoteeieren vil selge, må selges til staten for 4,00 kroner per liter. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten. Inntil 60 prosent kan selges til eiere av landbrukseiendommer innenfor samme produksjonsregion til en pris som selger og kjøper avtaler.

Ved forrige ordinære salgsrunde i 2019 fikk Landbruksdirektoratet inn 609 søknader om salg av kumelk-kvote.

– Det var stor omsetning i fjor i forbindelse med det ekstraordinære statlige oppkjøpet av kumelk-kvote, 435 kvote-eiere valgte å selge. Hvordan dette vil påvirke årets ordinære salgsrunde, er vanskelig å forutsi, sier Sandlund ifølge Landbruksdirektoratet.

Innen 1. august 2021 kan man søke om å selge grunnkvote. Landbruksdirektoratet behandler søknadene fortløpende, og vedtak om innvilget salg får virkning fra 1. januar 2022.