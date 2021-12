Melkebonde Leif Anders får ikke sendt dyr til slakt på grunn av dataangrepet

Tirsdag kveld ble melkebonde Leif Anders Wold oppringt av transportøren om at det var endring i planene. De 15 kvigene til Hagen ville ikke bli hentet onsdag morgen som avtalt.

Onsdag ble det klart at Nortura er blitt utsatt for et dataangrep. Det har ført til at slakteriene deres har redusert aktivitet ved en rekke av Norturas avdelinger.

– Situasjonen nå for min del er at jeg har 15 dyr mer enn planlagt på gården. Hvis dette blir kortvarig er det ingen krise. Blir det langvarig vil det bli betydelige merkostnader på grunn av økt forbruk av fôr. Får vi ikke levert inn dyr til slakt før over nyttår kan dette bli kostbart, sier Hagen.

Melkebonden fra Sør-Trøndelag har en årlig melkekvote på 450 tonn.

– Vi har avløserordning noen dager i romjula, så han vil jo få ansvar for flere dyr enn planlagt, sier Hagen.

– Skremmende

Nortura opplyste onsdag at det ikke blir henting av storfe, småfe og svin som normalt en periode på grunn av dataangrepet.

Nortura har varslet politiet, og vil anmelde forholdet. Det er ikke kjent hvem som står bak dataangrepet.

Annonse

Les også: Frykter dataangrepet mot Nortura kan føre til enda mer kostnader for bonden

– Det er skremmende å se hvor sårbart samfunnet er blitt. Hvem blir den neste som blir rammet av et slikt angrep er jo spørsmålet. Det som er sikkert er at dette ikke er siste gang noen i denne bransjen opplever et dataangrep, sier melkebonden.

Han har foreløpig ikke vurdert å sende dyrene til andre slakterier enn Nortura.

– Dette kom fort på så det har jeg ikke tenkt det. Vi får håpe på at systemene er oppe og går i neste uke, sier Hagen.

Nationen har vært i kontakt med slakterigiganten Fatland. De har foreløpig ikke mottatt forespørsler om å motta dyr fra Norturas eiere.

Nortura: – Usikker situasjon

Nortura jobber nå for å åpne noe produksjon og å få manuelle alternativer til systemene sine etter dataangrepet tirsdag.

– Vi er dessverre fortsatt i en usikker situasjon, men håper vi får opp disse funksjonene, sa konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, Kjell S. Rakkenes, i en pressemelding torsdag formiddag.

Les også: Norturas datterselskap rammet av dataangrepet

Nortura opplyser at det ikke blir henting av storfe, småfe og svin som normalt en periode på grunn av dataangrepet mot kjøttsamvirket. Det er også utfordringer på eggpakkeriene.

Når det gjelder henting, slakting og skjæring av kylling og kalkun vil det gå som vanlig.