– Det vil trolig gå over takst, sier eiendomsmegler Wenche Aanerud i Eiendomsmegler 1 til Nationen.

Prisantydningen er 2.950.000 kroner. Megleren tror det blir folksomt på visningen til helgen.

– Det er det som er så moro med å selge småbruk. Det kommer folk langveis fra, og de har det til felles at de gjerne er litt idealister. Og det bør en nok være om en vil bo på et småbruk, sier Aanerud til avisa Glåmdalen.

Det har vært stor interesse for eiendommen etter at den ble lagt ut på Finn.no. Onsdag ettermiddag hadde annonsen 11.000 visninger.

– De fleste er nok mest opptatt av å se på bilder og interiøret av boligen, men det gir oss en pekepinn, sier Aanerud til Glåmdalen.

Få på markedet

Hun sier at det er få småbruk på markedet for tiden.

– De litt større gårdene går gjerne i arv, og kommer aldri for salg, så et objekt som dette, med såpass god standard på boligen, er ikke så ofte til salgs.

Med eiendommen hører det til en låve fra 1700-tallet, i tillegg til et bygg som er en kombinasjon av stall, uthus og garasje.

– Dette passer godt for dem som vil leve «det gode liv» på landet, sier Aanerud.

Det er ingen tvil om at mange har drømmen om et småbruk i seg. I fjor var det over en halv million søk på "småbruk" på Finn.no. Men selv om "småbruk" har toppet søkelistene på Finn siden 2016, viser en gjennomgang Finn har gjort for Nationen at interessen har dalt de siste årene. I 2016 hadde "småbruk" 614.000 søk, 580.000 i 2017 og 541.000 søk i 2018.

– Det er nok noen som i sin iver over idyllen ikke helt tenker over at det er endel arbeid med en slik eiendom, sier Aanerud til Glomdalen.

– Må like stillheten

Småbruket Vestfjell har 80 dekar, hvorav 30 dekar er fulldyrket jord. Det er både bo- og driveplikt på eiendommen. Det er ni kilometer til nærmeste tettsted, og en halvtime med bil til Kongsvinger.

– Du må jo like stillheten og friluftsliv, og ikke være avhengig av urbane omgivelser, sier megleren.