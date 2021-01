Medgründer i spillselskap kjøpte gård til flere hundre millioner

Det var i slutten av august at landbrukseiendommen Gimmersta Säteri ble lagt ut for salg på det åpne markedet. Ifølge den svenske landbruksavisen Atl.nu var dette den dyreste landbrukseiendommen meglerselskapet Karl Danielsson Egendomar noen gang har hatt ute for salg.

Eiendomsmegler Viktor Danielsson har vært ansvarlig salget.

– Gimmersta er solgt. Det er ikke offentlig til hvem eller til hvilken pris. Men det ble solgt for mer enn 375 millioner kroner, skrev Danielsson i en e-post til Nationen i desember.

Den svenske lokalavisen Eskilstunakuriren kunne nylig avsløre at det er medgründer og viseadministrerende direktør i spillselskapet Embracer, Erik Stenberg, som er den nye eieren av eiendommen.

Embracer Group AB er et svensk dataspillholdingsselskap med base i Karlstad. Selskapet ble etablert under navnet Nordic Games i desember 2008.

– Det har ikke vært noe hemmelig egentlig. Men jeg ville møte folk på gården personlig først, så de slipper å lese om hve kjøperen er i avisen, sier Erik Stenberg til Eskilstunakuriren.

Gården ligger ved Öljarens strand et par mil utenfor Katrineholm, en by i Södermanlands län i Sverige. Eiendommen består av nærmere 27.700 dekar med dyrkbar mark, beitemark, løv- og barskog og rundt 5000 dekar vann.

Gimmersta säteri ble kjøpt av Kerstin og Robert Liljekvist i 2010. Da ble eiendommen solgt for 280 millioner kroner.

Familien har bodd på gården og har gjort store investeringer i et nytt rideanlegg, ifølge Atl.nu.