Med mål om å minke antibiotikabruken

– Vi ønsker å øke bevisstheten om hvordan bruk av antibiotika fører til at bakterier utvikler resistens. Antibiotika skal kun benyttes når det er behov for det, og sykdomsforebygging er et viktig tiltak for å få ned antibiotikaforbruket.

Det sier Solfrid Åmdal, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Kjæledyr

Mattilsynet benytter antibiotikauka til å minne kjæledyreiere på at de kan være med på å hindre framveksten av antibiotikaresistens.

–Selv om Norge er blant de landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til dyr, er det viktig og nødvendig å fortsette denne innsatsen for å lykkes med riktig bruk av antibiotika. For å beholde den gunstige situasjonen vi har her i Norge kreves det strenge smitterutiner hos bøndene, veterinærer og leger må ha en bevisst og restriktiv holdning til bruk av antibiotika, og privatpersoner må ha kunnskap hos om hva de kan gjøre for ikke å bidra til økende antibiotikaresistens. Derfor benytter vi denne uken til å minne kjæledyreiere om hva de selv kan gjøre, sier Åmdal.

Fakta Mattilsynets råd til dyreeiere Mattilsynet og Veterinærinstituttet har disse rådene til dyreeiere: Hør på veterinæren din og følg veterinærens anbefaling til behandling. Det er ikke alltid hunden eller katten din trenger antibiotika for å bli frisk. Det er viktig å ha en god diagnose for å fastslå om det trengs å bruke antibiotika. I mange tilfeller er det nødvendig med svar på bakteriologiske prøver fra dyret for å fastslå om antibiotika er riktig behandling. Det kan lønne seg å stille riktig diagnose før behandling igangsettes. La veterinæren ta denne vurderingen. Ikke sett i gang medisinering av kjæledyret ditt uten å ha diskutert det med veterinæren først. Medisin du har liggende bør ikke brukes uten avtale.

I 2018 var forbruket av veterinære antibakterielle midler til kjæledyr 347 kilo. Dette er en nedgang på 34 prosent sammenlignet med 2013.

– Det er viktig å bruke antibiotika riktig, og kun når det trengs hos alle dyr, også når det gjelder kjæledyr. Kjæledyr blir i likhet med mennesker behandlet med antibiotika, og vi vet at bruk av antibiotika kan føre til resistens. Vårt råd til kjæledyreiere er å høre på veterinæren og følg anbefalinger til behandling. Det er ikke alltid hunden eller katten din trenger antibiotika for å bli frisk, sier Åmdal.

Arrangører

Det er Verdens helseorganisasjons (WHO), Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) som står bak kampanjen "World Antibiotic Awareness Week" som har som mål å øke global bevissthet om antibiotikaresistens.

På kampanje nettsidene står det at det skal være 283 arrangementer i 71 land i forbindelse med antibiotika-uka.