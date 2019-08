Mattilsynets sperregjerder har blitt feller for sau

Det er i kampen mot spreiing av skrantesjuke at Mattilsynet frå i sommar har innført mot å legge ut saltstein i seks kommunar i og rundt Hallingdal.

Rundt dei gamle salteplassane er det sett opp grinder for å hindre hjortedyr, i praksis rein, å trekke dit for å slikke på sauene sine saltsteinar.

Forbode frå 15. juni

Nokre år vart det prøvd med sinnrike gjerdeløysingar der sau kunne gå inn og ut, men ikkje hjortedyr, men dei vart ikkje funne gode nok, og frå i år har saltstein vore forbode i område.

Sauene har i tiår vore vande med å finne salt på desse stadene, så sjølv om det ikkje er salt der i år, vil dei likevel bort for å leite og har gått hardt på gjerda for å kome inn.

Vil ha saltsteinen tilbake

Gerd Jorde er leiar i Buskerud Sau- og Geit og seier dei er svært misnøgde med forbodet mot saltstein og konsekvensane av sperregjerda som er sette opp.

Ho er også kritisk til at det har vore vanskeleg for folk som har oppdaga sauer fanga i gjerda å få gitt beskjed.

– Ei som ville varsle om innesperra sau sist søndag kom ikkje gjennom hos eit helgestengt mattilsyn, ringde så politiet som sette ho i kontakt med leiaren i Buskerud Sau og Geit.

– Då eg kontakta Mattilsynet, sa dei at sauene kunne vente til måndag, seier ho oppgitt.

Jorde seier det einaste fornuftige vil vere at forbodet mot saltstein blir oppheva.

Fann lam med beinet vridd 180 grader

Olav Haakon Sando er driftesjef og passar på sauene til 11 beitebrukarar frå lengre ned i Buskerud, og som har sauene sine gåande på sommarbeite i område i Hemsedal og Ål.

Han har ved fleire høve funne lam som sit fast i stropper eller har gått seg fast i sperregjerdene.

Han har alt opplevd at sau har trekt ned på riksvegen for å slikke salt etter saltinga av vegen i vinter.

– Du kan sjølv tenke kor trygt det er med enorm sommartrafikk.

Bryt innarbeidde vanar for sauen

Å legge ut salt er ein vanleg måte å gjere sauen stadbunden på.

– Eg har brukt fleire år på å gjere sauen stadbunden, det har Mattilsynet øydelagt.

Han meiner det i dei seks kommunane som fekk saltsteinforbod 15. juni er det snakk om mange hundre salteplassar som sauene er vande med skal vere der, men som no er borte.

– Kva tenkjer du om sankinga, fryktar du å finne sau over "halve Sør-Noreg?"

– I verste fall, men trur eigentleg ikkje det. Men eg er budd på å finne sau som har trekt til Aurland og Lærdal. Og sau som trekkjer ut av beitet skal ikkje til fjells igjen, sånn er reglane.

Skal sjekke grindene i løpet av sommaren

Hos Mattilsynet forsvarar Anne Marie Jahr, seksjonssjef seksjon dyrehelse, saltsteinforbodet og måten det er gjort på. I ein mail til Nationen skriv ho følgande:

«Vi ser veldig alvorlig på dyr som lider, og det er vondt å se bilder av sauer som sitter fast. I en del av grindene ligger det tildekket saltstein, og dette lukter sauene. Vi har brukt mye ressurser på å føre tilsyn med grindene i hele sommer, for å sjekke tilstanden. Vi tar sikte på å gjennomføre en ny runde på alle grindene i løpet av sesongen. Vi har et arbeidslag som gjennomfører vedlikehold av grindene, som også vil følge med på om dyr er kommet inn i grindene. I tillegg oppfordrer vi folk til å ringe oss dersom de ser grinder som har kollapset eller dyr som står innestengt. Dette står det informasjon om på grindene. Blir det flere slike saker så må vi vurdere hva vi skal gjøre. Vi må eventuelt hente inn saltet som ligger lagret og tildekket ute».

Ho skriv også noko om årsaka til det som skjer:

«Vi gjør disse tiltakene for å bekjempe skrantesjuke. Skrantesjuke er en av de mest alvorlige dyresykdommene vi har stått ovenfor i Norge. Selv om hele den smitta villreinbestanden i Nordfjella sone 1 er tatt ut, så er ikke kampen mot denne dødelige sykdommen over. Salteplasser kan bidra til å spre smitte, og derfor er de nye tiltakene viktige for å bekjempe skrantesjuke. Tiltakene ble foreslått etter en oppdatert risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Mattilsynet har også tidligere, etter råd fra faglig kunnskapsstøtte, ønsket å totalforby slikkestein i Nordfjella i forbindelse med bekjempelsen av skrantesjuke. Dette forbudet kom tett på beitesesongen, og det er svært uheldig, men vi har virkelig prøvd å forberede næringen på at det ville komme».

Frå saltstein til strøsalt

Det er framleis lovleg å gi sauene strøsalt frå ikkje faste salteplassar.

– Det fungerer bra for den som har ein liten saueflokk på ein seterbø, men er umogleg å praktisere der mengder sau går over større område, seier Strando.

Jorde i Sau og Geit seier igjen at det einaste fornuftige er at forbodet mot saltstein blir oppheva.

Om strøsalt skriv Jahr følgande:

«Vi vet at flere beitebrukere har utfordringer med omlegging til f.eks. bruk av strøsalt i stedet for saltstein. En slik omlegging krever blant annet mer tilsyn og tilstedeværelse i beiteområdene fordi saltet må fordeles ofte og fordi beitedyrene kan bevege seg på så store områder. Sett opp mot de store konsekvensene en spredning av skrantesjuke vil medføre, ikke bare for hjortedyr, men også for næringsliv og friluftsliv, mener vi at de nye reglene kan forsvares selv om det er inngripende og gir sauebøndene utfordringer.»