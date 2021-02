Mattilsynet varsler tilsyn hos svinebønder over hele landet

De siste årene har vært rettet mye oppmerksomhet rundt dyrevelferden i svinenæringen. Mandag skriver NRK at Mattilsynet nå starter en ny landsdekkende tilsynskampanje rettet mot svinebønder over hele landet.

Tilbake i 2017 var det mange svinebønder i Rogaland som fikk besøk av Mattilsynet som undersøkte forholdene på gårdene. Nå varsler Mattilsynet at de skal gjennomgå 600 besetninger og at bønder over hele landet vil få uanmeldt besøk av Mattilsynet.

– Jeg føler det har blitt mye nå og vi blir stigmatisert. Det begynner å gå folk på nervene. De begynner å bli lei av dette, sier svinebonde og leder av Time svineavlslag, Sem Garborg til NRK.

Vil vare fram til juni 2022

På Mattilsynets egne sider skriver de at tilsynene har allerede startet, og at de startet i januar, og vil vare fram til juni 2022.

Annonse

– Inspektørene vil blant annet se på rutinene for å håndtere purker som føder, syke og skadde dyr, og grisenes tilgang på plass, mat og drikke, skriver de i en pressemelding.

– God velferd for griser er viktig. Vi skal kartlegge hvordan grisene har det, og om driften i svineholdet er i tråd med regelverket for dyrevelferd. I kampanjen vil vi også gi bonden veiledning om regelverket, slik at det blir enklere å gjøre rett, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

– Trenger mer kunnskap

Mattilsynet viser også til filmen «Griseindustriens hemmeligheter», som en av årsakene til at de trapper opp tilsynene.

– Vi trenger mer kunnskap om dyrevelferden i norske svinebesetninger for å kunne vurdere behovet for ytterligere oppfølging av næringen og eventuelt justering av regelverket, sier Midttun Godal.

Svinebøndene skal ha mottatt et brev med informasjon om hva inspektørene vil se etter.