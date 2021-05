Mattilsynet tror de snart kan oppheve portforbudet for fjørfe

– Vårtrekket er straks over, vi finner stadig færre tilfeller av fugleinfluensa. Det betyr at vi kan lette på de strenge smitteverntiltakene vi innførte før jul, dersom den gode smittesituasjonen holder seg de neste dagene, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Det såkalte portforbudet for tamfugler blir trolig opphevet 1. juni. Men det er kun hvis den gode smittesituasjonen holder seg. Portforbudet har vært en konsekvens av et utbrudd av fugleinfluensa i Norge.

Dette betyr blant annet at det ikke lenger er påbudt:

*Å holde fjørfe under tak obligatorisk

*Å registrere nye hobbyfjærfehold

*Forbud mot dyreansamlinger

Fortsatt melde fra om misstanke

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved forhold som kan gi mistanke om fugleinfluensa. Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fortsatt fôres og vannes på en slik måte at det ikke tiltrekker ville fugler.

– Vi har hatt et forbud mot å holde fjørfe ute uten tak i Norge ganske lenge. Dette har vært krevende for både dyr og eiere, og jeg er glad for at vi trolig kan avslutte dette snart. Det har vært nødvendig å holde dyrene inne og under tak når de er ute for å hindre smitte, men det kan også ha ført til dårligere dyrevelferd for dyra. Vi har fått tilbakemelding om at flere som har høner og andre fugler som hobbydyr har hatt utfordringer med å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sier Jahr.

Endringene som nå vurderes innført gjøres blant annet på bakgrunn av råd fra Veterinærinstituttet.

Utbrudd i fremtiden

Mattilsynet ber personer som holder fjørfe å tenke fremover, da det fort kan komme flere utbrudd i årene som kommer.

– Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, selv under strenge smitterestriksjoner, sier Jahr.

– Vurder om dyra dine har god nok plass innendørs og under tak ute, til neste gang det blir portforbud.

Hun retter samtidig en takk til dem som har fulgt reglene.

– Mange dyreholdere, både kommersielle og de som har tre høner for gøy i hagen, har gjort en kjempeinnsats nå mens det smittsomme utbruddet har pågått. Vi har fått hundrevis av registreringer av fjærfehold og de som driver kommersielt har fått en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med gode rutiner på smittevern. Tusen takk til alle tobeinte som holdt ut, med og uten fjær, sier Jahr.