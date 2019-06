Mattilsynet skulle sjekke brannvarslere - fant 24 døde dyr

Det er Sunnhordland som skriver om besøket som fant sted 22. mars i 2017. Bonden skal møte i Sunnhordland tingrett i oktober.

Mattilsynet skal ha besøkt gården for å sjekke om det var installert brannvarslingssystem. Ifølge seniorinspektør Iselinn Cecilie Bleivik i Mattilsynet ble de møtt av døde sauer utenfor driftsbygningen.

Totalt fant Mattilsynet 16 døde voksne sauer og 8 døde lam. 51 sauer og 17 lam måtte avlives.

– Det er svært sjelden vi kommer bort i slike saker. I løpet av de siste åtte årene har det vært to tilfeller der jeg som førstemann har kommet til en gård med tilsvarende forhold, sier Bleivik til Sunnhordland.

Statsadvokat Tore Kullstad skriver i tiltalen fra Statsadvokatene i Rogaland at de vurderer det som har skjedd som grovt brudd på dyrevelferdsloven. Bonden i 20-åra skal ikke ha sørget for at besetningen fikk tilstrekkelig tilsyn, fôr og stell. Han skal ikke ha fulgt opp og behandlet syke dyr, eller fulgt opp dyr i lamming.

Også i gjødselkjelleren fant Mattilsynet døde dyr. Bonden er derfor også tiltalt for ikke å ha sørget for å ha et fjøs tilpasset dyrehold.