Mattilsynet melder om personhets etter dyrevelferdssak i Solør

Mattilsynets inspektører opplever hets i sosiale medier etter at de vedtok å avlive en besetning i Solør i Hedmark, skriver Dagbladet.

100 okser ble fredag tatt ut fra en gård i Solør av Mattilsynet. Hensikten var å avlive dyra.

Mattilsynets inspektører rapporterer at de har blitt navngitt, tagget og hetset på Facebook, ifølge Dagbladet, som skriver at flere av innleggene har gått etter inspektørene personlig. Etter at Mattilsynet selv tok kontakt med advokaten til bonden i Solør, er flere av innleggene nå slettet.

– Hetsingen oppleves som skremmende også for familiene til de ansatte, og det sliter ekstra på våre medarbeidere, sier avdelingssjef Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson til Dagbladet.

Mattilsynet skrev i en pressemelding fredag kveld at de har funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden på gården. Det er funnet hauger av døde dyr som har ligget åpent med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr, samt grisene på gården.

Tilsynsmyndigheten trekker fram både lite hygieniske forhold på gården i tillegg til dårlig orden på merking og medisinbruk. Dødeligheten var også langt utover det som er vanlig.

– Dette er krevende oppdrag i utgangspunktet. Én ting er å være uenig i Mattilsynets avgjørelse på hvordan en sak håndteres fra tilsynets side. Noe annet er å gå til personlig angrep på våre ansatte, for at de utfører tjenestehandlinger de er pålagt å utføre. Det finner Mattilsynet som arbeidsgiver uakseptabelt, sier Bjerke-Matsson til avisa.

Klikk lenken under for å lese Nationens sak fra i vinter om dyreholdet i Solør.

Bøndene på Solør-gården sendte for noen uker siden ut en pressemelding hvor de beskriver at de føler seg utsatt for et psykisk «terror-regime» med stadig hyppigere inspeksjoner med to-tre inspektører og like mange politibetjenter.

I pressemeldingen stilles det også spørsmålstegn om hvorvidt saken er omtalt balansert nok i mediene - og de mener Mattilsynets versjon har fått råde.

Gården fikk besøk av Mattilsynet i desember i fjor. Da var gården registrert med 471 dyr, men Mattilsynet fant kun 327 dyr. Påleggene som gårdeieren fikk, ble ikke fulgt opp, og Mattilsynet vedtok derfor å vedta avvikling av gården og avlivning av dyrene.

Bonden har klaget inn vedtaket til Mattilsynets hovedkontor, uten å få medhold. Han prøvde også saken for tingretten, men tapte og måtte betale sakskostnadene.