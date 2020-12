Mattilsynet med viktige beskjeder til høneeiere

I et Facebook-innlegg kommer Mattilsynet med tre viktige beskjeder til personer som har høner i hagen. Beskjedene kommer i etterkant av at det er blitt oppdaget fugleinfluensa hos en kortnebbgås i Rogaland.

Mattilsynet ber alle som har høner eller andre fugler i hagen å registrere eller oppdatere dyreholdet hos Mattilsynet.

"Nå som vi har funnet fugleinfluensa i Norge er det påbudt å registrere dyreholdet, slik at vi får oversikt over hvor det holdes fugl og kan komme med mer presise råd og eventuelle tiltak dersom det blir nødvendig. Dette gjelder kun i høyrisikoområdene: Alle kommuner med kystlinje i fylkene Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken."

Hønene må holdes enten inne eller under tak.

"Mattilsynet har fra og med fredag 27. november 2020 innført portforbud i enkelte deler av landet. I praksis betyr dette at du som har hobbyhøns og andre fugler i fangenskap i områder der det er innført portforbud, må sørge for å holde fuglene innendørs. Du kan fortsatt ha fuglene ute dersom du sikrer at de er innegjerdet og under tett tak", skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Til sist informererer Mattilsynet om at fugleinfluensaen først og fremst er farlig for dyr, og at smitten til mennesker er svært lav.

Smitte til fjørfe kan gi svært alvorlige konsekvenser for fjørfenæringa, ifølgje Mattilsynet.