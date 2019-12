Mattilsynet krever at villsau må temmes

Familien til Jeanette Riiser i Hobøl i Østfold har hatt villsau i 35 år. Riiser har fått nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet for dyreholdet, men for Mattilsynet er ikke det godt nok.

For at sauene, av typen muflon, skal få tilstrekkelig stell og pleie, må de temmes. Det skriver Smaalenenes Avis.

– Hold av muflon er i utgangspunktet forbudt, jf. viltloven § 7, da disse defineres som «vilt» jf. § 2 i Viltloven. Det er Miljødirektoratet som forvalter viltloven. I denne saken så har dyreeier fått dispensasjon til å holde 100 muflon. Et av vilkårene for å kunne holde dyra er at Mattilsynets regelverk for hold av småfe etterleves. Dette innebærer blant annet at dyra må være tamme nok til å kunne stelles, fanges, og håndteres på en forsvarlig måte avhengig av driftsformen, sier Nina Laache, seksjonssjef dyr i Østfold og Follo i Mattilsynet til Smaalenenes Avis.

Hvis Riiser ikke klarer å temme dyra, mener Mattilsynet at hun må kvitte seg med dem. Dette er et vedtak villsau-eieren har påklaget.

– Jeg ønsker jo selvsagt å beholde dyra, men jeg kan ikke si noe mer om saken på nåværende tidspunkt, sier hun til Smaalenenes Avis.

Mattilsynet mener kravet deres er mulig å etterleve.

– Det finnes flere eksempler på at det er mulig å temme denne sauerasen, blant annet finnes det flere dyrehold med muflon i Norge som etterlever regelverket for hold av småfe, sier Laache.