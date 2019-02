Mattilsynet foreslår fleire tiltak for å hindre skrantesjukespreiing

Det er framleis stor fare for at skrantesjuke kan spreie seg ut av smittesona i Nordfjella, og difor bed no Mattilsynet Landbruks- og matdepartementet om å setje i verk tiltak for å hindre dette, skriv tilsynet på nettsidene sine.

Eitt av tiltaka er å forby saltsteinar i Nordfjella. Eit anna er å forby nyetablering av gjestebeiting for sau frå andre enn Nordfjella-kommunane.

Annonse

Skrantesjuke er svært smittsamt, og dersom sjukdommen spreier seg ut av smittesona i Nordfjella, vil det få store følgjer.

Mattilsynet skriv at skrantesjuke er ein av dei mest alvorlege dyresjukdommane Noreg har stått overfor, og om ein skal lukkast i å vinne over sjukdommen må det innførast tiltak som vil vere inngripande for fleire grupper.

(©NPK)