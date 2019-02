Mattilsynet fann 20 døde dyr på gard i Hallingdal

Det melder NRK Buskerud. Avisa Hallingdølen var først ute med å skrive om saka.

Blant dei døde dyra var det både kyr, kalvar og sauer.

Ifølgje distriktssendinga var Mattilsynet på garden på tilsyn i går, før dei aksjonerte i dag føremiddag.

Garden skal vere relativt stor og det skal vere mange levande dyr igjen på garden.

Jan Koldal, seksjonsleiar for patruljeseksjonen i politiet i Hallingdal, fortel til distriktssendinga at det er hente ut døde dyr frå garden, og at dei er sendt til Veterinærinstituttet for nærare undersøkingar.

– Det er for tidleg å seie kva som har skjedd. Me er godt i gang med avhøyr av eigar og undersøkingar på garden.

Kommunal kriseberedskap skal også vere involvert i saka, melder NRK.