Mattilsynet åtvarar mot blodlus på epletre

No ber Mattilsynet fruktnæringa hindra smitte og vidare spreiing.

Blodlusa (Eriosoma lanigerum) angrip alle delar av treet og gir store avlingstap i fruktproduksjonen. Lusa er til no funnen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark, Buskerud, Vestfold og Akershus.

Annonse

– Funna er gjort i nyplantingar etablert med importerte epletre, men også i eldre «norske» epletre. Det er liten tvil om at blodlus som no er funne, har komme inn med importerte tre, men enkelte av funna viser at den også kan ha vore her i landet ei stund, skriv Mattilsynet om saka.

Blodlusa er tidlegare påvist i Noreg fire gonger, sist i 1974. Mattilsynet har vurdert situasjonen, og komme fram til at det kostar for mykje å bekjempa lusa overalt. Mattilsynet vil derfor ikkje pålegga tiltak mot blodlus hjå fruktprodusentane, men rettar tiltaka mot produsentane av planter og formeiringsmateriale for sal til vidare dyrking.

Det er ikkje farleg for folk eller dyr å ete frukt frå tre som er angripne av blodlus.