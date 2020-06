Måtte avlive sau etter hundeangrep – skryter av hundeeiers reaksjon

Det var onsdag i ettiden at Henriette Hjortlands samboer fikk en telefon fra politiet om at en hund hadde angrepet parets sauer som var ute på beite i Byfjellet i Bergen. Hundeeiere hadde selv kontaktet politiet etter hendelsen, og sendt et bilde for å høre hva de skulle gjøre.

– Jeg fikk hevet meg i bilen, og tok med meg broren min, som kunne foreta en avling, og fetteren min. Jeg visste ikke hva jeg kom til å møte, om det var flere dyr eller hvor hardt skadd de var, sier Hjortland til Nationen.

Det var Bergens Tidende som først skrev om saken.

Måtte avlives

Hunden hadde angrepet en sau, og det ble fort tydelig at sauen måtte avlives. Sauen hadde et lam, som måtte tas med fra beitet.

– Hvis ikke var det blitt gående alene og hadde dødd.

Hjortland fikk også snakket med de to jentene som hadde vært ute og gått med hunden. Hunden hadde vært i bånd, med i et uoppmerksomt øyeblikk hadde hunden slitt seg og stukket av.

Jentene fikk selv kontaktet politiet, noe Hjortland satt pris på.

– Jeg snakket med hundeeiere, og sa at siden ho hadde vært så flink, i motsetning til mange andre, å gi beskjed om uhellet, så skulle jeg ikke anmelde eller kreve hundene avlivet. Men det ble en erstatningssak.

Dette er ikke første gangen Hjortland har opplevd hundeangrep i området. Hun og samboeren har 24 sauer på beite på fjellet, mens faren har 150. Til sammen er det 1200 sauer som beiter i området.

– Vi gikk tre kilometer til sauene, og møtte flere som gikk med hunden løs. Når jeg ber de ta hunden i bånd tar de fram båndet, men når man snur seg og sjekker så ser man at de gir faen. Skjer dette igjen senere i sommer, tviler jeg på at bonden er så grei som vi var, sier hun.

Vil ikke gjøre ting vondt verre

Samtidig mener hun det var riktig å ikke be om at hunden ble avlivet. Hun tror nemlig det kan gjøre ting vondt verre.

– Dersom hundeeiere frykter at hunden blir avlivet, sier ikke hundeeier ifra om uhell. Da går sauen rundt og lever med skadene i flere dager før sulten tar dem. Det har skjedd mange ganger, sier hun, og fortsetter:

– Det som ofte skjer er at en annen turgåer finner sauen og ringer politiet. Da kan det være vi får beskjeden flere dager etter, og vi finner et halvdødt dyr som har hatt ekstreme smerter i flere dager.

Beitelaget i området driver beitetilsyn, og bytter på å gå rundt i fjellet for å se til sauene.

Det er generelt båndtvang i hele landet i perioden 1. april til 20. august. Formålet er både å unngå skade på folk, dyr eller eiendom.