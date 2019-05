Margrete Dysjaland har anmeldt ledelsen i Mattilsynet i Rogaland

– Jeg leverte anmeldelsen tidligere i dag. Det har jo tidligere vært en anmeldelse mot Mattilsynet og inspektører, som politiet tar opp igjen. Det jeg har levert er i tillegg en anmeldelse av avdelingssjef og regiondirektør, slik at vi går høyere i systemet, forteller Margrete Dysjaland, fylkesordførerkandidat for Frp i Rogaland.

Politianmeldelsen kommer etter NRKs avsløring om hva som skjedde da Mattilsynet kom på tilsyn hos minkbonde Per Olaf Lauvås gård i fjor sommer.

Tilsynet resulterte i en knusende rapport, der det ble rapportert om syke, skadde, dehydrerte og utsultede dyr, om manglende tilsyn og tidsbruk på dyra. Mattilsynet ville avvikle dyreholdet.

Problemet var bare at det som sto i rapporten ikke var sant.

Mattilsynet har siden beklaget feilen og blant annet forklart at en annen enn kvinnen som var på tilsyn, skrev rapporten basert på hennes notater.

Politiet fikk en anmeldelse om saken som de først henla, men som de nå har bestemt seg for å ta opp igjen.

"Grov uforstand i tjenesten"

I Dysjalands anmeldelse står det: "Dette vitner om grov uforstand i tjenesten fra både de som gjennomførte tilsynet hos Lauvås og deres nærmeste overordnede ved Mattilsynets Region sør og vest, som har sviktet i kvalitetssikringen og oppfølgingen av tilsynet."

Hun utdyper overfor Nationen hvorfor hun har valgt å anmelde ledelsen i Mattilsynet.

– Vi har sett en ukultur i Mattilsynet, spesielt i Rogaland. Jeg har blitt kontaktet den siste tiden av bønder som er fortvilet over måten de har blitt behandlet av Mattilsynet på. Vi må nå se på dette, og sette foten ned for hvordan tjenestemenn handler på vegne av staten, sier hun.

Frp-politikeren er selv bonde, og er derfor godt kjent med bondemiljøet. Hun mener det er viktig at vi har et Mattilsyn som slår hardt ned på dårlig dyrehold, men påpeker at det ikke er det denne saken handler.

– Det er noen personer i Mattilsynet i Rogaland som viser grov uaktsomhet i tjeneste. Jeg frykter vi kan komme til et punkt hvor personer får så nok at liv kan gå tapt.

– Det er mange som gjør en kjempegod jobb i Mattilsynet, og derfor har jeg valgt å anmelde øvrig ledelse, da det er de som sitter med ansvar, og er grovt uaktsomme når de lar folk holde på slik.

Ole Fjetland, regiondirektør i region sør og vest sier at han ikke har sett anmeldelsen, og tar det til etterretning.

Vil ha strengere kriterier

Hun ønsker også å løfte en diskusjon rundt hvilke kriterier de skal være for dem som gjennomfører besøk på gårder.

– Det må være krav om at den som går på inspeksjon skal ha faglig kompetanse og erfaring med hvordan man driver med produksjonsdyr.

At bønder har hatt utfordringer med Mattilsynet var ikke nytt for Dysjaland, som forteller at hun har tenkt på en mulig anmeldelse en stund.

– Bøndene vil ikke stå fram og det for står jeg godt. Jeg er folkevalgt, og jeg føler det er min plikt å følge opp når ting er så grovt.