Mann og dyr ble bevisstløse av gjødselgass på Vega

Det var også flere kalver som ble funnet bevisstløse inne i fjøset sammen med mannen tirsdag formiddag.

– Vi vet ikke hvor alvorlig skadd han er. Han var bevisstløs da han ble funnet, men kom til bevissthet da folk på stedet fikk ham ut, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB.

Gjødselgass består for det meste av karbondioksid og metan, men inneholder også de illeluktende og meget giftige gassene hydrogensulfid og ammoniakk.

Også kalvene kom til bevissthet ute i friluft. En veterinær på stedet har sjekket at det står bra til med dyra.

Annonse

– Dette er en arbeidsulykke og vi er fortsatt på stedet for å undersøke dette. Det er sagt fra patruljen der ute at det dreier seg om et gammeldags system. Det er åpenbart at det har skjedd noe som ikke skulle skje, sier operasjonslederen.

Mannen som er fløyet til sykehus er i familie med dem som eier gården.

Politiet fikk melding om, hendelsen klokka 11.07 tirsdag.

(©NTB)