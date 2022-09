Operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt sier til VG at politiet er på gården og foretar kriminaltekniske undersøkelser søndag kveld. Arbeidet ble avsluttet ved 22-tiden.

– Det kan ha vært dyr involvert i selve dødsfallet, sier operasjonslederen.

Det er uklart hvor lenge mannen har ligget død før han ble funnet.

Politiet bekrefter at det kyr på gården. Thomassen sier at mannen hadde skader, men at han ikke vil spesifisere det nærmere. Mannens pårørende er varslet.

