Mange var ute etter småbruk i 2020

Mange lever med en drøm om et småbruk, og flere har brukt tiden på å lete etter småbruk i 2020. Det viser statistikk fra Finn.no.

"Småbruk" var nemlig det ordet det ble søkt mest på under kategorien Eiendom hos salgstjenesten.

At mange drømmer om et lite bruk er ikke nytt. Småbruk var nemlig også det mest søkte ordet i 2019.

To fylker med småbrukinteresse

Totalt var småbruk det niende mest søkte ordet hos Finn i år. Foran lå sofa, sykkel, hagemøbler, spisebord, Rolex, kommode, TV og skrivebord.

Spesielt i to fylker er man interessert i å finne seg et småbruk. Både i Innlandet og Møre og Romsdal havner småbruk på topp ti listen over mest søkte ord.

Gjør man et søk på småbruk til salgs hos Finn.no, er det i øyeblikket 166 annonser ute. Det billigste bruket ligger i Vågland i Møre og Romsdal og har en pris på totalt 606.000.

Hytte-hopp

Det var møbler og ting til hjemmet det gikk mest av i 2020, kanskje ikke overraskende med mange på hjemmekontor. Koronaen hindret også utenlandsferien, og Norgesferie var derfor et svært populært ord hos Finn.no i år.

– Etterspørselen etter å leie hytte økte massivt og generelt økte søkene på norske destinasjoner med hele 42 prosent på FINN reise i år, målt mot i fjor. Hytte på Sørlandet og på fjellet var favoritter sommeren 2020 viser tallene våre, sier kommunikasjonsrådgiver i FINN, Linda Glomlien, i en pressemelding.

Mange hadde også et ønske om å skaffe seg egen hytta i år, og søkeordet havnet på topp-ti-listen hos Finn Eiendom.

– Det er rekord i besøk inn på hytteannonsene og det har vært sterk konkurranse om de gode objektene.

Interesse for hund

Flere har også skaffet seg hund i koronaåret. Hos Dyrebeskyttelsen var det stor pågang fra folk som ville adoptere hund i starten av pandemien, skriver TV2.

Også hos Finn var det interesse for hund. Både i Rogaland og Troms og Finnmark var hund på topp ti over søkeord.