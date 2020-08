Mange bønder vil testa ny kalvebinge

Det fortel NRK. Den nye kalvebingen er utvikla ved Senter for Husdyrforsøk på Ås. Bakgrunnen er auka motstand mot å skilja ku og kalv kort tid etter fødselen slik praksisen tradisjonelt har vore.

– Forholdet mellom kalv og ku er like komplekst som mellom mor og barn, seier seniorforskar Julie Føske Johnsen ved Veterinærinstituttet til kanalen.

Gjennom forskingsprosjektet på Ås har ein sett på korleis ein kan skilja ku og kalv utan at det blir for mykje stress for dyra. Forsøka viser ifølgje Føske Johnsen at kua er svært motivert for å ta vare på kalven, noko som kan bety mindre arbeid for bonden.

Gjennom den nyutvikla kalvebingen, som kan styrast via mobiltelefonen, kan ein leggja til rette for større samhandling mellom ku og kalv. Frå 1. september vil bønder over heile landet testa ut den nye oppfinninga.

