Mædi-smitte påvist hos sau i Trøndelag

Mattilsynet påla fredag 14–15 besetninger restriksjoner mot å selge eller flytte dyr ut av besetningen på grunn av mistanken om sykdommene Mædi eller CAE.

Nå er mistanken bekreftet, etter at Veterinærinstituttets prøver har bekreftet funn av den alvorlige sykdommen. Sist gang sykdommen ble påvist i Norge var i 2005.

På sine nettsider skriver Mattilsynet at flere besetninger har vært i kontakt med besetningen der sykdommen er påvist. Disse er nå pålagt restriksjoner som i praksis betyr at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen.

Ifølge Mattilsynet er flytting av dyr den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Sauene får likevel gå på utmarksbeite siden risikoen for smitte der regnes som svært liten. Samtidig vil de gjennomføre nye prøver for å finne ut om flere dyr er smittet.

Mædi kan ikke overføres til mennesker, men er svært smertefull for dyrene. Det finnes ingen vaksine mot sykdommen, ei heller kur for dyr som er smittet. Nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning vil derfor vanligvis innebære at berørte dyr og deres avkom slaktes.

