Luxemburg forbyr glyfosat

Fra tidligere har Østerrike og Tyskland planlaget et forbud mot bruk av glyfosat, nå kaster Luxemburg seg på et forbud. Glyfosat er blant de mest solgte plantevernmidlene i verden, mest kjent er kanskje Roundup.

EU er allerede i gang med å gå gjennom bruken av glyfosat, ettersom avtalen om bruk løper ut 15. desember 2022, skriver avisen Landlantbruk.

Finner alternativer

Myndighetene i Luxemburg skal lage en plan for nedtrapping av bruken av glyfosat, og de skal finne andre måter å bekjempe ugress på. De tror likevel at produksjonen vil avta, ettersom det ikke er noe fullstendig alternativ til glyfosat.

Allerede i januar 2020 blir det forbud med glyfosat i Østerrike, mens Tyskland innfører forbud 31. desember 2023.

I Frankrike har man forsøkt å få gjennom et forbud, men så langt har det ikke blitt gjennomslag for forslaget. Flere ordførere i landet har gjennomført lokale forbud i Frankrike.

I Danmark har 22.000 dansker signert et opprop for å forby ugressmidlet. Det danske oppropet ønsket å få slutt på at midlene brukes til privat bruk i hager og på offentlige området.

Søksmål

Glyfosat er virkestoffet i ugressmiddelet Roundup, som produseres av Monsanto. Ugressmiddelet er mye brukt, men frykt for at det kan være kreftframkallende har gjort det svært omstridt.

Så langt har tyske Bayer, som eier Monsanto, fått 18.400 søksmål mot seg fra personer som mener ugressmiddelet har gitt dem kreft.

Fra tidligere har et ektepar blitt idømt 87 millioner dollar i erstatning fra Bayer.