Nytt lovforslag: Så lenge skal eiendommer i landbruket kunne ligge i dødsbo

I dag sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et lovforslag med regler om hvor lenge en landbrukseiendom kan ligge under dødsbo. Det melder de i en pressemelding.

Forslaget som er sendt ut på høring inneholder forskrifter til ny arvelov og forslag til endringer i ny arvelov.

– Vi er veldig glade for at det kommer et forslag til en tidsfrist. Det er det viktigste.

Det sier Erlend Stabell Daling, sjef for regnskap- og juridisk service i Norges Bondelag.

– Vårt forslag var at det skulle være et forslag på tre år, men samtidig synes vi det aller viktigste er at det kommer en tidsfrist. Vi skal absolutt lese forslaget med åpent sinn, sier Stabell Daling.

4000 eiendommer

Ifølge Granavolden-plattformen, en enighet mellom regjeringspartiene Venstre, Høyre og KrF, i tillegg til daværende regjeringsparti Frp, skulle Justis- og beredskapsdepartementet se på muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli liggende som dødsbo.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er fornøyd med at et forslag nå er sendt ut på høring.

– Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at eiendommen ikke er i aktiv bruk og at ressursene ikke blir utnyttet. Dette er uheldig. Jeg er glad for at spørsmålet nå er utredet slik at vi kan ta stilling til hva som bør gjøres med landbrukseiendommer som ligger i dødsbo over lang tid, sier Bollestad i en pressemelding.

I 2018 var det omtrent 4000 eiendommer som lå i dødsbo. En del av disse hadde ligget i dødsboet i mer enn ti år. Konsekvensen blir at investeringer i bygninger og drift uteblir.

Dette kan føre til problemer for omkringliggende aktive eiendommer hvor eierne er avhengige av fellesløsninger for å utvikle og drive eiendommene sine og det kan også få følger for driveplikten etter jordloven og boplikten etter konsesjonsloven.

I forslaget som er sendt ut på høring blir det lag fram to alternativer til ny lovtekst.

Maksgrense på fem år

Begge forslagene sier at det skal være en maksgrense på fem år før eiendommen må være solgt. Det ene forslaget gjelder privat skifte, mens det andre gjelder både offentlig og privat skifte.

"Hvis det i dødsboet ligger landbrukseiendom som nevnt i § 90 femte ledd, skal arvingene ha overført landbrukseiendommen til ny eier med tinglyst hjemmel innen fem år regnet fra arvefallet", står det i alternativene.

Det skal være mulig å søke departementet om forlenget frist, dersom det foreligger særlige grunner. I lovforslagene foreslås det også at departementet skal kunne selge eiendommen på tvangsauksjon dersom fristen ikke overholdes.

– Stor betydning for folk

– Jeg er veldig glad. Det er kjempefint at regjeringen følger opp på denne måten her, sier Ellen Alfsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Skogeierforbund.

I likhet med Norges Bondelag har Norsk Skogeierforbund tidligere foreslått en tidsfrist på tre år.

– Det regner jeg med at vi kommer til å fortsette å si noe om. Det viktigste er likevel å få satt en frist. Det i seg selv tror jeg har ganske stor betydning for folk, sier Alfsen. Hun legger til:

– Jeg har stor forståelse for at det kan være problemer med å ordne opp i et dødsbo, men når man et at det er noen frister man må forholde seg til, så tror jeg det vil hjelpe til at man får ordnet i de sakene som er vanskelige.

Lengre enn Sverige og Danmark

Norges Bondelag har tidligere tatt til orde for hvorfor de ønsker en tidsfrist for hvor lenge landbrukseiendommer kan ligge under dødsbo.

– En tidsfrist for gjennomføring av dødsboskifte vil bidra til økt bosetting og til at landbrukseiendommene holdes i hevd. Derfor er det viktig at justiskomiteen nå vil ha slutt på problemet med dødsbo i landbruket, sa Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Både i Sverige og Danmark er det allerede fastsatt i loven hvor lang tid det kan gå før man må gjennomføre et dødsboskifte. Sverige har en tidsfrist på 4 år som gjelder spesielt for landbrukseiendommer, mens Danmark har en frist på 1 år, som gjelder for alle eiendommer.

Frist for å sende inn høringssvar til den norske forskriften er 7. september 2020.

Ellen Alfsen viser til en tidligere artikkel der de presenterer forslaget om en frist på tre år.

– Jeg regner med at vi stort sett kommer til å holde oss til det som vi sier der om hvordan vi ønsker å ha det i høringssvaret vårt, avslutter hun.