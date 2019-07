Lovende utsikt for årets epler

Epleprodusentene kan regne med et resultat på rundt 8.000 tonn, skriver Forskning.no.

– På Østlandet var det enkelte steder under null grader under fruktblomstringen. Det gjorde oss litt usikre. Men tilbakemeldingene vi får er at det ser lovende ut, sier Leif Øye i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd, som lager fruktprognoser for hele landet.

– Vi får mer norske epler i år enn i fjor, legger han til.

Vestlandet melder også om gode forhold for de norske eplene.

– Alle sorter har godt med epler, sier fruktrådgiver Endre Bjotveit hos Norsk Landbruksrådgivning Vest.

– Noen få steder på Vestlandet var det også litt kaldt på et kritisk tidspunkt i vår. Men vi ser ikke frostskader i et omfang som betyr noe, sier Bjotveit til Forskning.no.

Det er samtidig gode utsikter for plommene denne høsten, men det blir fint lite av pærer, ifølge fruktprognosen.